Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 24 Novembre 2025

Nuovo rollercoaster a Leolandia: arriva Reversum - Il video

Dopo mesi di scavi e opere preliminari nascoste da un grande cantiere, è stato finalmente posato il primo tratto dei binari di Reversum, sciogliendo così la riserva sulla nuova attrazione che vedrà la luce a Leolandia nella primavera 2026: il più grande rollercoaster nella storia del parco.

Il cantiere della nuova attrazione
Il cantiere della nuova attrazione

Capriate San Gervasio

Reversum rientra in un piano di investimenti del valore di 15 milioni di euro avviato nel 2025 allo scopo di ampliare l’offerta del parco con giostre sempre più emozionanti, in grado di intercettare anche i bambini in età scolare e i ragazzi: un pubblico in crescita, che cerca esperienze più dinamiche e intense.

Dopo Deltaplanet e Blade Storm, che hanno debuttato la scorsa primavera nella nuova area Crazy Circus, Reversum è la terza grande novità di Leolandia in soli due anni e promette sensazioni forti anche ai più audaci, grazie ad un elemento esclusivo, ancora top secret, che farà la differenza rispetto a tutti gli altri rollercoaster presenti oggi nel panorama nazionale.

«Con Reversum inauguriamo una nuova fase per Leolandia e consolidiamo il nostro posizionamento sulle famiglie, accompagnando i bambini nella loro crescita e offrendo nuove esperienze anche ai più grandi. La stagione 2025 è stata decisamente positiva, anche rispetto al meteo e all’andamento del mercato: per il 2026, con l’introduzione di Reversum e il nostro 55° anniversario, ci aspettiamo un incremento del 20% di presenze» ha dichiarato Giuseppe Ira, presidente Leolandia.

Capriate San Gervasio
Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
cinema
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Tempo libero
Turismo
Giuseppe Ira
leolandia