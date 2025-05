Parte il dibattito pubblico per il nuovo ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno

Al via il dibattito pubblico dedicato al nuovo ponte ferroviario e stradale che collegherà Calusco d’Adda e Paderno d’Adda , tra Bergamo e Lecco, in sostituzione dell’attuale ponte San Michele di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), per potenziare la direttrice che da Seregno/Monza va a Bergamo, in particolare con il raddoppio della tratta Carnate-Ponte San Pietro.