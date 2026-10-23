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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 23 Ottobre 2026

Per anni volto di Telethon: addio Fabrizio Fontana

IL LUTTO. Si è spento a 42 anni. Affetto da distrofia muscolare di Duchenne, si era impegnato per la ricerca. Sabato i funerali.

Lettura 1 min.
Rocco Attinà
Rocco Attinà
Per anni volto di Telethon: addio Fabrizio Fontana
Fabrizio Fontana, 42 anni, si è spento ieri

Cordoglio.

Da anni simbolo della campagna di Telethon nella provincia di Lecco e nei comuni bergamaschi confinanti per la lotta contro le malattie genetiche, si è spento all’alba di ieri Fabrizio Fontana, 42 anni, affetto da distrofia muscolare di Duchenne. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore la comunità di Monte Marenzo e la Valle San Martino, dove era conosciuto per il suo impegno a favore della ricerca.

Fabrizio infatti negli anni ha prestato il suo volto per la lotta contro le malattie genetiche sotto la guida del padre, Gerolamo Fontana ,che guida da anni la sezione di Lecco dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare(Uildm), coadiuvato dal fratello gemello Angelo Fontana, fondatore e presidente dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, oltre che dal coordinatore provinciale Renato Milani.

Nonostante la malattia, il 42enne ha lottato con determinazione e con il sorriso per la sensibilizzazione diretta al sostegno della ricerca contro le malattie genetiche. E in varie edizioni della campagna di Telethon è stato affiancato anche da personaggi come Alex Zanardi, Arianna Fontana, Gianni Morandi e Paolo Maldini.

Fabrizio lavorava presso l’Ats Brianza, negli uffici di Lecco, amava la musica ed era un grande tifoso del Milan. Aveva anche portato la sua testimonianza su Rai1 e aveva incontrato Papa Francesco.

Fabrizio lascia il papà Gerolamo con Raffaella, la sorella Debora con Rocco, i nipoti Alessandro e Tommaso e tutti i parenti. La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione in via Della Pace. I funerali sono stati fissati per sabato alle 10,30 in parrocchiale , dove la salma arriverà alle 10 per la recita del rosario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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