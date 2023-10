Artrite psoriasica: mercoledì consulti con gli specialisti - Il video

Una diagnosi tempestiva della malattia psoriasica può fare la differenza. L’artrite psoriasica può insorgere per prima, ma può essere anche una conseguenza della psoriasi che non coinvolge solo la pelle ma, essendo una malattia sistemica, può associarsi ad altre patologie. Meno di un terzo delle persone con psoriasi sanno tuttavia di poter sviluppare diverse comorbidità, come malattie cardiovascolari, diabete, ansia e depressione, e meno del 29 per cento è consapevole del legame esistente tra psoriasi e artrite psoriasica, secondo lo studio globale Psoriasis and Beyond, promosso da Novartis e realizzato dalla Federazione Internazionale delle Associazioni di Pazienti con psoriasi (IFPA). È pertanto fondamentale rivolgersi a Centri esperti per ricevere informazioni corrette e instaurare quanto prima un approccio terapeutico personalizzato.