Chemioterapia senza parrucca: un casco può salvare i capelli

Tutti sanno quanto la caduta dei capelli sia un’esperienza psicologicamente traumatica nei pazienti sottoposti a trattamenti oncologici; anzi, per molti pazienti, la caduta dei capelli è uno degli effetti collaterali del tumore più devastanti. Preservare l’immagine di se stessi il più integra possibile è assolutamente importante in questa fase delicata della vita. Questo è vero soprattutto per i capelli, spesso coinvolti nei cambiamenti più evidenti a seguito delle terapie.