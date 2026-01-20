La salute / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026
Padre dona due organi alla figlia di 7 anni malata: Papa Giovanni primo in Italia
LO STORICO INTERVENTO. All’ospedale orobico è stato realizzato con successo il primo trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente in Italia.
bERGAMO
L’intervento, durato 18 ore, ha visto un padre di 37 anni donare un rene e una porzione di fegato alla figlia di 7 anni, affetta da una rara malattia genetica che colpisce fegato e reni.
Un intervento storico per la medicina italiana
Il prelievo e il trapianto, iniziati il 18 dicembre 2025 e conclusi nella notte successiva, hanno coinvolto due sale chirurgiche attigue con 6 chirurghi, 7 anestesisti e 20 figure infermieristiche. Grazie alla procedura, la bambina potrà evitare la dialisi e vivere una vita normale, riprendendo la scuola e le attività quotidiane senza cateteri. Padre e figlia sono stati dimessi lunedì 19 gennaio, e la piccola resterà a Bergamo per controlli periodici.
Procedure rigorose
L’iter per un trapianto da donatore vivente in Italia è rigoroso: valutazioni di idoneità, parere della Commissione Regionale di Parte Terza e nulla osta della Procura di Bergamo hanno garantito sicurezza e trasparenza. L’operazione ha utilizzato una tecnica “split” adattata, prelevando circa il 25% del fegato del padre, minimizzando i rischi per il donatore.
Eccellenza pediatrica internazionale
Domenico Pinelli, direttore della Chirurgia 3 – trapianti addominali, ha sottolineato l’esperienza del centro bergamasco, tra i più qualificati al mondo per trapianti pediatrici. Il Direttore Generale Francesco Locati e Giuseppe Feltrin del Centro Nazionale Trapianti hanno evidenziato il valore clinico, etico e organizzativo dell’intervento, confermando il ruolo internazionale dell’ospedale e l’importanza della donazione da vivente.
«Abbiamo fatto ciò che farebbe qualsiasi genitore – ha dichiarato il padre –, oggi vedere nostra figlia vivace e piena di energia è la nostra gioia più grande».
