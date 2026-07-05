A Bergamo l’addio ad Aboubacar: «Figlio mio, eri bravissimo»

«Era un figlio bravissimo». Sono le poche e dolci parole che, prima di commuoversi, è riuscito a dire Mamadou Sidibe, il papà di Aboubacar Junior Sidibe, di Pontirolo Nuovo, che ha perso la vita a 16 anni dopo un tuffo nelle acque dell’Adda venerdì 19 giugno a Canonica. Soccorso dalle acque del fiume da un passante e trasferito con l’elicottero all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno il suo cuore ha cessato di battere.

L’ultimo saluto

Sabato 4 luglio alle 13,30 si è tenuto l’ultimo saluto al centro culturale islamico di via Monte Cenisio a Bergamo, alla presenza di molti amici e conoscenti. Al termine della preghiera, il padre ha ricordato l’amato figlio, visibilmente e comprensibilmente provato per la sua perdita. «È nato in Costa d’Avorio (a Lakota, a circa 200 km da Abidjan, ndr) ed era qui in Italia da circa due anni – ha raccontato il padre –, aveva frequentato il primo anno dell’Istituto superiore Archimede di Treviglio ed era appassionato di calcio».

Il sedicenne, infatti, giocava nell’Accademia Gera d’Adda di Pontirolo Nuovo e il 4 luglio alle 15 erano molti i compagni di squadra, gli allenatori e i dirigenti presenti al cimitero islamico di Azzano San Paolo, dove è stata tumulata la salma. «Questo è stato il primo anno in cui aveva giocato con noi – ha raccontato l’allenatore Michele Brambilla –, come esterno alto. Era un ragazzo un po’ timido e silenzioso ma stava bene nel gruppo, si era integrato bene. La notizia della tragedia – ha concluso – ci ha colpito molto e siamo qui in tanti per stare vicino alla famiglia». Aboubacar lascia nel dolore il papà Mamadou, la mamma Diakite Karidiatou e tre fratelli Ibrahim di 10 anni, Fatima di 14 anni e Balakissa di otto mesi.

«Era un esempio»