Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 01 Settembre 2025

A Matera i funerali di padre Basilio: «Non disperdiamo la sua eredità»

L’ULTIMO SALUTO. «Il suo modo di vivere il sacerdozio è sempre stato attuale e fresco, capace di entrare nelle pieghe della vita delle persone e di vegliare da sentinella, senza scendere a compromessi. Ha vissuto la sua vita con un’apertura ampia». Così ai funerali di padre Basilio Gavazzeni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Matera

«Il suo esempio è una strada aperta che tutti noi dobbiamo percorrere. La sua è un’eredità che non possiamo disperdere». Lo ha detto l’arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, monsignor Benoni Ambarus, durante i funerali di padre Basilio Gavazzeni, morto venerdì scorso, 29 agosto, nella città dei Sassi, all’età di 80 anni.

La celebrazione si è svolta lunedì mattina 1° settembre nella parrocchia di Sant’Agnese a Matera, comunità che lo ha visto per decenni pastore e guida spirituale. Centinaia le persone presenti per l’ultimo saluto al missionario monfortano, che ha speso la sua vita sacerdotale in difesa degli ultimi, opponendosi con fermezza ai drammi dell’usura e della dipendenza dal gioco d’azzardo.

«Il suo modo di vivere il sacerdozio - ha aggiunto monsignor Ambarus - è sempre stato attuale e fresco, capace di entrare nelle pieghe della vita delle persone e di vegliare da sentinella, senza scendere a compromessi. Ha vissuto la sua vita con un’apertura ampia».

La sua storia

Nato a Verdello il 7 luglio 1945 e ordinato sacerdote nel 1971, padre Basilio ha trascorso gran parte della sua vita nella città dei Sassi, dove ha svolto il ministero come amministratore della parrocchia del Santissimo Crocifisso fino al 30 settembre 2020. Negli ultimi anni, padre Basilio ha guidato la Fondazione lucana Antiusura «Mons. Vincenzo Cavalla», di cui era presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla cerimonia hanno preso parte anche il prefetto Cristina Favilli, l’assessore comunale ai Trasporti, Daniele Fragasso, in rappresentanza del Comune, il capo di gabinetto, Maria Rita Iaculli e Luciano Gualzetti (presidente della Consulta nazionale Antiusura).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdello
Irsina
Matera
Tricarico
Società
Funerali
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Cattolico Romana
Sociale
Morte
Storie, Curiosità
Basilio Gavazzeni
Benoni Ambarus
Vincenzo Cavalla