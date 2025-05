Addio all’infermiere Carrara. «Era un punto di riferimento»

Il ricordo

Parole di affetto e stima anche dal sindacato Nursind, di cui era stato uno dei fondatori: «Con i suoi solidi principi e la sua rettitudine Donato ha saputo indicarci la strada – ricorda il segretario nazionale Andrea Bottega –. È stato un punto di riferimento. Con lui abbiamo tracciato percorsi e fissato obiettivi di promozione e tutela di una professione chiave per il Servizio sanitario nazionale. La sua tenacia e determinazione sono un lascito imperituro. Ci ha insegnato a lottare per i traguardi in cui credevamo. Il Nursind, anche se più solo senza di lui, non smetterà di andare avanti nel solco che ha tracciato».