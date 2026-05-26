Aggredito in strada a Treviglio: 25enne finisce in ospedale

L’intervento di soccorritori e polizia

Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 20,30 quando, per cause ancora in fase d’accertamento, è scoppiata la rissa in strada a Treviglio. Da quanto è stato possibile apprendere, sarebbero coinvolte tre persone d’origine straniera. Ad avere la peggio è stato un 25enne. Scattato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica da Bergamo. Sul posto anche la polizia di Stato del commissariato di Treviglio, che sta indagando per definire con certezza i contorni dell’aggressione.