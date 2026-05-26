Aggredito in strada a Treviglio: 25enne finisce in ospedale
IL CASO . Il violento episodio nei pressi del PalaFacchetti, nella serata di lunedì 25 maggio. Coinvolte tre persone. Indaga la polizia di Stato.Lettura meno di un minuto.
È stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) in ospedale a Treviglio il giovane rimasto ferito in una violenta aggressione, nella serata di lunedì 25 maggio, nella città della Bassa. Attimi di paura in via del Bosco, nei pressi del PalaFacchetti.
L’intervento di soccorritori e polizia
Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 20,30 quando, per cause ancora in fase d’accertamento, è scoppiata la rissa in strada a Treviglio. Da quanto è stato possibile apprendere, sarebbero coinvolte tre persone d’origine straniera. Ad avere la peggio è stato un 25enne. Scattato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica da Bergamo. Sul posto anche la polizia di Stato del commissariato di Treviglio, che sta indagando per definire con certezza i contorni dell’aggressione.
Nonostante le ferite riportate, il giovane non sarebbe in pericolo di vita
Il giovane, soccorso sul posto, è stato trasportato con l’ambulanza al vicino ospedale di Treviglio, per ulteriori cure ed accertamenti. Nonostante le ferite riportate, il 25enne non sarebbe in pericolo di vita.
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