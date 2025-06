Auguri a Elisabetta: per i 100 anni a Fara Olivana amici arrivati anche da Copenaghen

Elisabetta Nespoli compie il 3 giugno 100 anni. Un traguardo importante per la centenaria originaria di Fara Olivana con Sola, ospite da febbraio della Rsa di Fontanella. «Fino a pochi mesi fa viveva ancora in casa, con noi figli», racconta la figlia Angela. «Siamo ancora tutti qui, sempre nella frazione di Sola. Lei è l’unica rimasta in vita dei sei fratelli. Era la seconda, ora è l’unica».

La sua storia

Classe 1925, Elisabetta è nata il 3 giugno a Fara Olivana con Sola. I genitori Angelo e Giulia facevano il calzolaio e la casalinga. Da giovane, come molte ragazze del tempo, percorreva ogni giorno in bicicletta il tragitto fino a Fara Gera d’Adda per lavorare al linificio. «È conosciuta da tutti come Lisa “Saculina”, perché suo padre era il “Saculì”, calzolaio, del paese. Quando era giovane mia madre andava con altre ragazze in bici fino al lavoro», ricorda la figlia. Dopo il matrimonio con Carlo Scaravaggi nel 1946, si è dedicata alla famiglia. Carlo, originario anche lui di Fara, è scomparso nel 1982. Madre di tre figli — Giuseppina, Luciano e Angela — e nonna di sei nipoti, Elisabetta ha sempre avuto una vita semplice. «Amava leggere tantissimo. Giornali, riviste, tutto quello che poteva: ha letto davvero tanto nella vita. Questo, secondo me, l’ha aiutata molto anche a mantenersi lucida», spiega Angela. Al centro della sua quotidianità c’è sempre stata la fede.