Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 08 Aprile 2026

Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio

L’INIZIATIVA. Dal 15 al 17 aprile torna Bergamo Next Level, la rassegna dell’Università di Bergamo dedicata a innovazione, ricerca e dialogo con il territorio. La sesta edizione, intitolata «Officine del Futuro», porterà in città conferenze, workshop e incontri tra istituzioni, imprese e cittadini.

Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio
All’Università la rassegna Bergamo Next Level

Bergamo

Al centro di Bergamo Next Level la necessità di costruire sinergie tra saperi e territorio, affrontando le trasformazioni legate a tecnologia, sostenibilità e scenari globali. Il programma si sviluppa nei principali poli universitari e al Kilometro Rosso, con focus su tre assi strategici: cultura e creatività, innovazione e meccatronica, benessere e salute.

«Bergamo Next Level è un laboratorio diffuso di idee e pratiche», sottolinea il rettore Sergio Cavalieri, evidenziando il ruolo dell’Ateneo nel promuovere una città universitaria sempre più inclusiva e orientata al futuro.

Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio
Federica Burini, il rettore Sergio Cavalieri, Elena Canovo, Federica Bagini

Il programma: dai talk sull’AI a Mario Tozzi

Si parte mercoledì 15 aprile con incontri su turismo inclusivo e digitalizzazione dei musei. In Aula Magna spazio al talk sull’intelligenza artificiale con Dado Van Peteghem.

Giovedì 16 focus su industria e lavoro, tra rinnovo del contratto metalmeccanico e sfide della manifattura. In serata il geologo Mario Tozzi porterà lo spettacolo «Caro Sapiens».

Venerdì 17 giornata dedicata alla sostenibilità con workshop tra università e imprese, prima dello spettacolo finale con Marco Paolini e Telmo Pievani.

Debutta la benemerenza di Ateneo

Novità 2026 è il conferimento delle Benemerenze dell’Università di Bergamo a dodici personalità del mondo imprenditoriale, culturale e sociale, nominate Ambasciatrici e Ambasciatori dell’Ateneo per il contributo alla sua crescita.

Le dodici personalità premiate

Cristina Bombassei, imprenditrice e già Presidente di Pro Universitate Bergomensi; Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra di calcio, dottore di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro all’Università di Bergamo, eletta migliore arbitra al mondo dall’IFFHS nel 2025; Daniela Gennaro Guadalupi, imprenditrice e Cavaliere del Lavoro, fondatrice della Fondazione A.R.M.R. e Presidente della Fondazione Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo; Pia Locatelli, imprenditrice, politica e attivista per i diritti civili e la parità di genere, già membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; Oscar Bianchi, Presidente nazionale di AVIS; Gilberto Bonalumi, già Parlamentare e Sottosegretario agli Affari Esteri; Francesco Maffeis, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana e fondatore di Fra.Mar; Emilio Moreschi, imprenditore e già Presidente della Fondazione Bergamo nella Storia; Jason Wang, promotore del laboratorio congiunto sino-italiano sull’Advanced Manufacturing CI-LAM; Emilio Zanetti, Cavaliere del Lavoro e primo Presidente di Pro Universitate Bergomensi. Il titolo è conferito anche alla memoria di Domenico Bosatelli, fondatore di Gewiss e già Presidente di Luberg, e di Roberto Sestini, Presidente della Camera di Commercio di Bergamo e promotore di infrastrutture strategiche d’innovazione come il POINT di Dalmine.

UniBg Kids University e visite aperte

Grande spazio anche ai più giovani con la UniBg Kids University: oltre venti laboratori per scuole primarie e medie tra coding, scienza e cultura, in collaborazione con BergamoScienza. Completano il programma le visite guidate al complesso di Sant’Agostino. Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione consigliata.

Tutte le info qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Ricerca
Sergio Cavalieri
Mario Tozzi
Marco Paolini
Telmo Pievani
Cristina Bombassei
Università di Bergamo
Pro Universitate Bergomensi
Avis
Fra.Mar