Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio

Al centro di Bergamo Next Level la necessità di costruire sinergie tra saperi e territorio, affrontando le trasformazioni legate a tecnologia, sostenibilità e scenari globali. Il programma si sviluppa nei principali poli universitari e al Kilometro Rosso, con focus su tre assi strategici: cultura e creatività, innovazione e meccatronica, benessere e salute.

«Bergamo Next Level è un laboratorio diffuso di idee e pratiche», sottolinea il rettore Sergio Cavalieri, evidenziando il ruolo dell’Ateneo nel promuovere una città universitaria sempre più inclusiva e orientata al futuro.

Federica Burini, il rettore Sergio Cavalieri, Elena Canovo, Federica Bagini

Il programma: dai talk sull’AI a Mario Tozzi

Si parte mercoledì 15 aprile con incontri su turismo inclusivo e digitalizzazione dei musei. In Aula Magna spazio al talk sull’intelligenza artificiale con Dado Van Peteghem.

Giovedì 16 focus su industria e lavoro, tra rinnovo del contratto metalmeccanico e sfide della manifattura. In serata il geologo Mario Tozzi porterà lo spettacolo «Caro Sapiens».

Venerdì 17 giornata dedicata alla sostenibilità con workshop tra università e imprese, prima dello spettacolo finale con Marco Paolini e Telmo Pievani.

Debutta la benemerenza di Ateneo

Novità 2026 è il conferimento delle Benemerenze dell’Università di Bergamo a dodici personalità del mondo imprenditoriale, culturale e sociale, nominate Ambasciatrici e Ambasciatori dell’Ateneo per il contributo alla sua crescita.

Le dodici personalità premiate

Cristina Bombassei, imprenditrice e già Presidente di Pro Universitate Bergomensi; Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra di calcio, dottore di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro all’Università di Bergamo, eletta migliore arbitra al mondo dall’IFFHS nel 2025; Daniela Gennaro Guadalupi, imprenditrice e Cavaliere del Lavoro, fondatrice della Fondazione A.R.M.R. e Presidente della Fondazione Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo; Pia Locatelli, imprenditrice, politica e attivista per i diritti civili e la parità di genere, già membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; Oscar Bianchi, Presidente nazionale di AVIS; Gilberto Bonalumi, già Parlamentare e Sottosegretario agli Affari Esteri; Francesco Maffeis, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana e fondatore di Fra.Mar; Emilio Moreschi, imprenditore e già Presidente della Fondazione Bergamo nella Storia; Jason Wang, promotore del laboratorio congiunto sino-italiano sull’Advanced Manufacturing CI-LAM; Emilio Zanetti, Cavaliere del Lavoro e primo Presidente di Pro Universitate Bergomensi. Il titolo è conferito anche alla memoria di Domenico Bosatelli, fondatore di Gewiss e già Presidente di Luberg, e di Roberto Sestini, Presidente della Camera di Commercio di Bergamo e promotore di infrastrutture strategiche d’innovazione come il POINT di Dalmine.

UniBg Kids University e visite aperte