Cronaca / Pianura
Lunedì 20 Ottobre 2025

Braccio schiacciato in un macchinario: grave 41enne a Comun Nuovo

L’INFORTUNIO. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di lunedì 20 ottobre nelle Fonderie Pilenga.

Comun Nuovo

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 20 ottobre a Comun Nuovo verso le 11.40. Un operaio di 41 anni è si è ferito a un braccio rimanendo incastrato negli ingranaggi di un macchinario su cui stava lavorando.

Le sue condizioni sono parse subito gravi e i soccorsi sono arrivati nello stabilimento delle Fonderie Pilenga di via Spirano in codice rosso. I sanitari hanno stabilizzato il ferito, per poi trasportarlo d’urgenza con un’ambulanza della Croce Bianca di Bolgare al p ronto Soccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Per i rilievi e per le indagini sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri e i funzionari dell’Ats di Bergamo.

