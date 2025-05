Caravaggio, utilizza l’alcol per la stufa: 83enne muore per le ustioni

Ha cercato di accendere la stufa a legna di casa utilizzando dell’alcol. Il ritorno di fiamma ha fatto però esplodere la bottiglia di liquido infiammabile che aveva in mano, procurandogli così sul corpo delle ustioni molto gravi che ne hanno causato il decesso pochi giorni dopo l’accaduto.

Giacomo Mora aveva 83 anni È così che a Caravaggio è morto Giacomo Mora, agricoltore in pensione di 83 anni che abitava con la moglie Maria alla Cascina Rossero. L’ottantatreenne era rimasto ustionato lunedì 5 maggio. Dopodiché, per le ustioni riportate, era stato ricoverato all’ ospedale Niguarda di Milano dove è morto lunedì 12. Mercoledì 14 nella parrocchiale di Caravaggio si sono tenuti i suoi funerali.

La moglie era fuori casa

La moglie Maria non era presente al momento dell’incidente in casa: «Dovevo andare a comprare il pane – racconta affranta – così gli avevo detto che avrei anche preso la Diavolina per accendere la stufa». La donna era così uscita di casa a metà mattinata lasciando solo il marito che, sentendo probabilmente freddo, aveva deciso di accendere la stufa con quanto a disposizione. Purtroppo un ritorno di fiamma ha fatto esplodere la bottiglia dell’alcol e i vestiti hanno così preso subito fuoco.

«Le ustioni non sembravano gravi»

Dopo aver spento le fiamme l’ottantatreenne ha avuto la forza di uscire di casa e si è buttato in strada per chiedere aiuto. Qui è stato visto da alcuni passanti che hanno subito avvisato la moglie. «Quando sono tornata da lui – racconta ancora la donna – mi ha detto che l’aveva combinata grossa. Ma non sembrava disperato e lì per lì anche a me le ustioni non sembravano così gravi».

«Una persona buona»