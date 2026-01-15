Covo, malore in bicicletta. Muore 59enne

Un uomo di 59 anni ha perso la vita all’alba di giovedì 15 gennaio a Covo, a causa di un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. È successo poco dopo le 6 in via Bentivoglio: l’uomo è stato soccorso da alcuni passanti e automobilisti di passaggio, che hanno lanciato l’allarme al 112. La centrale Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per il 59enne non c’è stato nulla da fare.