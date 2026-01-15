Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 15 Gennaio 2026

Covo, malore in bicicletta. Muore 59enne

LA TRAGEDIA. Poco dopo le 6 di giovedì 15 gennaio. L’allarme lanciato da alcuni passanti.

Redazione Web
Redazione Web

Un’ambulanza in una foto d’archivio
Un’ambulanza in una foto d’archivio

Covo

Un uomo di 59 anni ha perso la vita all’alba di giovedì 15 gennaio a Covo, a causa di un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. È successo poco dopo le 6 in via Bentivoglio: l’uomo è stato soccorso da alcuni passanti e automobilisti di passaggio, che hanno lanciato l’allarme al 112. La centrale Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per il 59enne non c’è stato nulla da fare.

