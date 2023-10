Dalmine, schianto in moto davanti alla scuola materna: grave un 59enne

Grave incidente in moto nella mattinata di lunedì 23 ottobre a Dalmine, nei pressi della scuola materna statale Brembo. Un centauro di 59 anni è rimasto gravemente ferito poco dopo le 8 in via Pesenti in seguito allo scontro con un’auto guidata da una 39enne: la dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Bergamo e dei Carabinieri di zona. Da una prima ricostruzione pare che entrambi i mezzi viaggiassero nella stessa direzione lungo via Pesenti. Poco prima della scuola, all’incrocio con via Gramsci, l’auto, una Citroen C3 azzurra, avrebbe svoltato colpendo la moto che ha urtato il marciapiedi.