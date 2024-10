In fiamme un’auto sulla Brebemi, vigili del fuoco in azione - Le foto

Poco dopo le 7 i vigili del fuoco volontari di Treviglio sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un’autovettura in movimento sull’autostrada Brebemi, all’altezza di Caravaggio in direzione di Brescia. L’incendio è scoppiato mercoledì 16 ottobre mentre il veicolo era in marcia.