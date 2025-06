In moto senza patente, assicurazione e revisione: maxi multa da oltre 6mila euro

Gli agenti della Polizia locale di Verdello si sono stupiti nel vederlo circolare come se nulla fosse. E il motivo è presto detto. Un motociclista di 45 anni, residente in Bergamasca, è finito nei guai dopo essere stato fermato dagli agenti lungo la ex statale 42: si trovava in sella a uno scooterone senza patente, senza copertura assicurativa e senza revisione. Da qui le sanzioni per un totale di circa 6.300 euro comminate al centauro.

I controlli con il lettore targhe mobile

Muniti di lettore targa mobile, hanno subito rilevato che era in sella a un mezzo non coperto da assicurazione. La polizia locale di Verdello, su indicazione del comandante Giovanna Farina, in questi giorni è impegnata in un servizio di controllo quotidiano alla circolazione per disincentivare il passaggio veicolare nel centro abitato del paese e favorire l’utilizzo della circonvallazione. Muniti di un lettore targa mobile, gli agenti hanno subito rilevato che il motociclista era in sella a un mezzo non coperto da assicurazione.

In passato era già stato multato perché fermato fuori provincia alla guida di un altro due ruote, sempre senza patente.

L’alt e poi i controlli

Dopo averlo fermato, hanno effettuato i successi controlli, rilevando le altre infrazioni: il mezzo non era revisionato dal 2019. Inoltre, sebbene lo scooterone fosse intestato al 45enne, il centauro non aveva mai conseguito la patente per i motoveicoli che superano i 125 cc di cilindrata.

Non solo, è emerso che il 45enne è recidivo: già in passato, infatti, era stato multato perché fermato fuori provincia alla guida di un altro due ruote, sempre senza patente.

Sanzioni per oltre 6mila euro