Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 26 Gennaio 2026

Incendio in un reparto della Tenaris a Dalmine: nessun ferito

LE FIAMME. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato verso le 12.45 di lunedì 26 gennaio. Il fuoco è stato spento.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco nello stabilimento di Dalmine della Tenaris, lunedì 26 gennaio un incendio si è sviluppato in reparto, per fortuna senza gravi conseguenze
Le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco nello stabilimento di Dalmine della Tenaris, lunedì 26 gennaio un incendio si è sviluppato in reparto, per fortuna senza gravi conseguenze
(Foto di Facebook)

dalmine

Un principio d’incendio si è sviluppato in un reparto della Tenaris Dalmine verso le 12.45 di lunedì 26 gennaio. Nessuno operaio è stato coinvolto, come sottolinea anche una nota dell’azienda su Facebook: «Verso le 12:45, presso una linea di finitura tubi dello stabilimento di Dalmine, si è sviluppato un incendio le cui cause sono in fase di verifica - scrive Tenaris -. Il pronto intervento del servizio antincendio interno, unito a quello dei vigili del fuoco, ha domato le fiamme. Nessuna persona è stata coinvolta»

Ci sono dei danni ancora da quantificare al macchinario interessato dalle fiamme e a quelli vicini. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpa che hanno verificato le condizioni dell’aria a seguito dei fumi sprigionati dal rogo.

Per spegnere le fiamme al lavoro sei squadre di vigili del fuoco da Dalmine, Medolago e Bergamo. Le squadre hanno terminato l’intervento intorno alle 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incendio
Ambiente
inquinamento
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Tenaris Dalmine
vigili del fuoco
Arpa