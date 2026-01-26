Incendio in un reparto della Tenaris a Dalmine: nessun ferito

Un principio d’incendio si è sviluppato in un reparto della Tenaris Dalmine verso le 12.45 di lunedì 26 gennaio. Nessuno operaio è stato coinvolto, come sottolinea anche una nota dell’azienda su Facebook: «Verso le 12:45, presso una linea di finitura tubi dello stabilimento di Dalmine, si è sviluppato un incendio le cui cause sono in fase di verifica - scrive Tenaris -. Il pronto intervento del servizio antincendio interno, unito a quello dei vigili del fuoco, ha domato le fiamme. Nessuna persona è stata coinvolta»