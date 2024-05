Malore a scuola, maestra rianimata da una collega con il massaggio cardiaco

Intervento di soccorso venerdì mattina, 17 maggio, a Romano di Lombardia per una maestra che è stata colpita da un malore (forse un infarto) prima delle lezioni alla scuola primaria del plesso «Stadio» dell’istituto comprensivo «Rubini» di Romano, in via 25 aprile. L’allarme è scattato verso le 8 nell’atrio dell’istituto, prima delle lezioni. Secondo le prime informazioni, la donna - 57 anni - ha detto di non sentirsi bene e subito dopo si è accasciata a terra.

I soccorsi

Immediatamente i presenti sono intervenuti per aiutarla e hanno chiamato il 112: una collega, in particolare, l’ha rianimata con il massaggio cardiaco, seguendo le istruzioni che le venivano date dall’operatore del 112 al telefono. Nel frattempo sono arrivate sul posto automedica, auto infermierizzata e ambulanza: gli operatori sanitari, utilizzando il defibrillatore, hanno proseguito le manovre di rianimazione e hanno portato la maestra all’ospedale di Treviglio in codice rosso e poi trasferita al «Papa Giovanni» di Bergamo per un’operazione al cuore. L’intervento tempestivo della collega sarebbe stato determinante, come poi riferito alla stessa collega dai soccorritori del 118.