Patate d’autore: a Martinengo via agli eventi

Fu Luigi Veronelli, l’antesignano dei giornalisti enogastronomici, a inserire la patata di Martinengo nel censimento delle produzioni da proteggere con il marchio d’origine comunale garantita (De.Co.), per le sue ottime qualità organolettiche favorite dalle caratteristiche della terra ricca di minerali e dal microclima locale. Lo fece all’inizio degli Anni Duemila e da allora Martinengo rende onore al suo famoso tubero, con un’annuale festa che inizia oggi per la ventunesima volta e riprende il nome originario di «Patate d’autore», cui sono legate alcune iniziative. La patata in questione inizialmente era solo di varietà Kennebec, alla quale nel tempo ne sono state affiancate di più moderne, come Sifra, Diva e Adora: è a polpa bianca, adatta al consumo fresco e viene commercializzata da fine estate, per un utilizzo culinario prevalentemente rivolto alla cottura a vapore e al forno, per purea e gnocchi.