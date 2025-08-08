Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 08 Agosto 2025

Protezione civile Treviglio in lutto: addio a Gianni Perego

IL LUTTO. Si è spento uno dei personaggi più cari a Treviglio, un galantuomo riconosciuto tale da tutti, che ha dedicato se stesso per oltre 40 anni alla Protezione civile cittadina e al volontariato: Gianni Perego,78 anni. Sabato i funerali.

Amanzio Possenti
Amanzio Possenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gianni Perego, 78 anni
Gianni Perego, 78 anni
(Foto di Cesni)

Lascia il ricordo di un uomo generoso, solare, disponibile con tutti, con spiccato spirito di servizio. I trevigliesi,che lo hanno incontrato in numerose iniziative sociali, lo ricordano con affetto, soprattutto due realtà cittadine nelle quali si era distinto, Protezione civile e mondo scout.

Chi era Gianni Perego

Trevigliese doc, a lungo tecnico all’Istituto agrario «Cantoni», aveva fondato nel 1985 con Ernesto Ravera e Damiano Bussini il Nucleo volontari Protezione civile, donandogli se stesso, così da diventare ineguagliabile punto di riferimento sino alla sua nomina (per molti anni) a presidente. Un excursus intenso il suo, dalla presenza nelle scuole, fra gli alunni, a insegnare l’amore ai valori della Protezione civile, all’impegno sul campo, nei soccorsi post terremoto in Irpinia e in altri momenti di totale dedizione, umana e professionale, guadagnandosi la stima generale: tra l’altro, segnala il vice sindaco Pinuccia Zoccoli Prandina, due premi, la Medaglia Madonna delle Lacrime (soccorsi ai terremotati 2016 in Italia centrale) e quello della Provincia, titolato: «Se non servo a cosa servo?».

È stato un presidente amato sino alle dimissioni per età. L’amministrazione comunale, in un comunicato, nell’esprimere grande dolore per la sua morte e condoglianze alla famiglia, lo ricorda così: «Visionario, competente, disponibile, appassionato, ha sempre creduto nel valore della formazione, proponendo costanti progetti con le scuole, e nell’importanza dell’addestramento, progettando e coordinando diverse prove di emergenza sul territorio anche in collaborazione con le aziende del territorio».

È stato per anni attivo caporeparto degli scout del Gruppo cittadino. Lo piangono i famigliari, la moglie Rita, i figli Elena e Luca, il genero Stefano e la nuora Daniela, gli adorati nipoti e tutti i parenti. La salma (che si trova presso la Casa funeraria «Rivoltella») sarà tumulata sabato dopo la liturgia funebre nella chiesa di San Pietro alle 15.

