Pulcino di gabbiano finisce a centrocampo: recuperato dai vigili

I responsabili del Centro Sportivo Asd Caravaggio hanno, quindi, chiesto l’intervento degli agenti per il recupero in sicurezza del volatile. La polizia locale è riuscita in breve tempo a catturare il volatile e a prenderlo in consegna. L’animale, pur non presentando evidenti ferite, sembrava stordito per un probabile impatto e non riusciva a trovare le energie per riprendere il volo. Gli agenti, quindi, hanno provveduto a portarlo al comando dove è stato rifocillato in modo da fargli riprendere le forze. Dopodiché è stato liberato nell’ambiente naturale.