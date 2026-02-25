Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 25 Febbraio 2026

Rifiuti abbandonati a Caravaggio: 6mila euro di multa e sospesa la patente

L’OPERAZIONE. Due distinti scarichi di rifiuti domestici scoperti in prossimità della cappella votiva di San Bartolomeo. Sanzioni per circa 6mila euro e sospensione della patente per chi ha materialmente effettuato il trasporto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I rifiuti abbandonati nei pressi della cappella votiva di San Bartolomeo a Caravaggio. Gli autori sono stati identificati. Elevate multe per 6mila euro e sospensione della patente per chi era alla guida del mezzo che ha effettuato il trasporto
I rifiuti abbandonati nei pressi della cappella votiva di San Bartolomeo a Caravaggio. Gli autori sono stati identificati. Elevate multe per 6mila euro e sospensione della patente per chi era alla guida del mezzo che ha effettuato il trasporto

Caravaggio

Nuovo caso di abbandono di rifiuti in prossimità della cappella votiva di San Bartolomeo A Caravaggio. Il fatto è emerso nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio, quando il sindaco, durante un allenamento, ha notato la presenza di materiale abbandonato e ha richiesto l’intervento dell’Unità Operativa Ambiente della Polizia Locale del Distretto Bassa Bergamasca occidentale.

Il giorno successivo gli agenti, anche a seguito di segnalazioni circostanziate di residenti, hanno effettuato un sopralluogo riscontrando rifiuti urbani di origine domestica riconducibili a due distinti episodi, probabilmente legati allo svuotamento di un garage o di un’abitazione.

I rifiuti abbandonati nei pressi della cappella votiva di San Bartolomeo a Caravaggio. Gli autori sono stati identificati. Elevate multe per 6mila euro e sospensione della patente per chi era alla guida del mezzo che ha effettuato il trasporto
I rifiuti abbandonati nei pressi della cappella votiva di San Bartolomeo a Caravaggio. Gli autori sono stati identificati. Elevate multe per 6mila euro e sospensione della patente per chi era alla guida del mezzo che ha effettuato il trasporto

Identificati gli autori: sanzioni per 6mila euro

Nel giro di pochi giorni i responsabili sono stati individuati grazie agli elementi raccolti tra il materiale abbandonato. Convocati al comando, hanno ammesso le proprie responsabilità. È stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi, con l’obbligo di recuperare i rifiuti e conferirli al Centro di Raccolta comunale dopo la corretta differenziazione.

Ai responsabili saranno contestate violazioni alle norme ambientali, igienico-sanitarie e paesaggistiche. In un caso è emersa anche l’omessa comunicazione di ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza. Le sanzioni ammontano complessivamente a circa 6.000 euro.

Per la persona che ha materialmente trasportato e abbandonato i rifiuti è prevista anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi, come stabilito dall’articolo 255 del Testo unico ambientale.

I rifiuti abbandonati nei pressi della cappella votiva di San Bartolomeo a Caravaggio. Gli autori sono stati identificati. Elevate multe per 6mila euro e sospensione della patente per chi era alla guida del mezzo che ha effettuato il trasporto
I rifiuti abbandonati nei pressi della cappella votiva di San Bartolomeo a Caravaggio. Gli autori sono stati identificati. Elevate multe per 6mila euro e sospensione della patente per chi era alla guida del mezzo che ha effettuato il trasporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Ambiente
Rifiuti
Politica
Enti locali
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
inquinamento
Polizia Locale