Rifiuti abbandonati a Caravaggio: 6mila euro di multa e sospesa la patente

Nuovo caso di abbandono di rifiuti in prossimità della cappella votiva di San Bartolomeo A Caravaggio. Il fatto è emerso nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio, quando il sindaco, durante un allenamento, ha notato la presenza di materiale abbandonato e ha richiesto l’intervento dell’Unità Operativa Ambiente della Polizia Locale del Distretto Bassa Bergamasca occidentale.

Il giorno successivo gli agenti, anche a seguito di segnalazioni circostanziate di residenti, hanno effettuato un sopralluogo riscontrando rifiuti urbani di origine domestica riconducibili a due distinti episodi, probabilmente legati allo svuotamento di un garage o di un’abitazione.

Identificati gli autori: sanzioni per 6mila euro

Nel giro di pochi giorni i responsabili sono stati individuati grazie agli elementi raccolti tra il materiale abbandonato. Convocati al comando, hanno ammesso le proprie responsabilità. È stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi, con l’obbligo di recuperare i rifiuti e conferirli al Centro di Raccolta comunale dopo la corretta differenziazione.

Ai responsabili saranno contestate violazioni alle norme ambientali, igienico-sanitarie e paesaggistiche. In un caso è emersa anche l’omessa comunicazione di ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza. Le sanzioni ammontano complessivamente a circa 6.000 euro.

Per la persona che ha materialmente trasportato e abbandonato i rifiuti è prevista anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi, come stabilito dall’articolo 255 del Testo unico ambientale.