Fa il bagno nell’Adda e non riemerge: grave 57enne. A Pisogne muore 19enne
LA TRAGEDIA. Domenica pomeriggio con due persone rimaste sott’acqua mentre facevano il bagno: un uomo a Canonica d’Adda è gravissimo, a Pisogne un 19enne è morto annegato.Lettura meno di un minuto.
Villa d’Adda - Pisogne
Un uomo di 57 anni, di Vaprio d’Adda, è finito in una buca profonda 5 metri nel fiume Adda: a dare l’allarme la moglie, che non l’ha visto riemergere e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i medici del 118, i vigili del fuoco di Milano e i sommozzatori di Treviglio, che sono riusciti a recuperare l’uomo, sottoponendolo a più tentativi di rianimazione.
L’episodio è avvenuto poco prima delle 17 di domenica 31 maggio , all’altezza di Canonica d’Adda. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il 57enne è in gravissime condizioni ed è stato trasferito d’urgenza con l’ambulanza all’ospedale di Treviglio. Sul posto anche i carabinieri.
Dalle prime informazioni, pare che l’uomo stesse camminando nell’acqua quando sarebbe caduto e finito sott’acqua. Immediato l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Treviglio con i volontari che da Cassano si sono precipitati a Canonica: l’uomo è stato recuperato dopo circa 20 minuti di ricerche. Era finito in una buca sott’acqua profonda 5 metri.
A Pisogne
E’ deceduto invece un ragazzo straniero di 19 anni recuperato dall’acqua dopo che non è riemerso dal lago a Pisogne, nella zona del lungolago dove attraccano i battelli di linea.
L’allarme è scattato alle 17.15 e ha attivato la macchina dei soccorsi.Sul posto la Croce Blu camuna, i vigili del fuoco, l’auto medica, i sommozzatori della Camunia Soccorso
Il giovane si era tuffato e, quando i suoi amici si sono accorrti che non riemergeva dall’acqua, hanno chiamato subito i soccorsi: il 19enne, tunisino e residente a Darfo Boario Terme, è stato recuperato dall’acqua dai soccorritori dopo 45 minuti di ricerche. Subito sono state avviate le operazioni di rianimazione. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche: il giovane è deceduto nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici intervenuti sul posto.
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