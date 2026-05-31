Fa il bagno nell’Adda e non riemerge: grave 57enne. A Pisogne muore 19enne

Un uomo di 57 anni, di Vaprio d’Adda, è finito in una buca profonda 5 metri nel fiume Adda: a dare l’allarme la moglie, che non l’ha visto riemergere e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i medici del 118, i vigili del fuoco di Milano e i sommozzatori di Treviglio, che sono riusciti a recuperare l’uomo, sottoponendolo a più tentativi di rianimazione.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 17 di domenica 31 maggio , all’altezza di Canonica d’Adda. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il 57enne è in gravissime condizioni ed è stato trasferito d’urgenza con l’ambulanza all’ospedale di Treviglio. Sul posto anche i carabinieri.

Dalle prime informazioni, pare che l’uomo stesse camminando nell’acqua quando sarebbe caduto e finito sott’acqua. Immediato l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Treviglio con i volontari che da Cassano si sono precipitati a Canonica: l’uomo è stato recuperato dopo circa 20 minuti di ricerche. Era finito in una buca sott’acqua profonda 5 metri.

5I soccorsi a Pisogne

(Foto di Foto Teleboario)

A Pisogne

E’ deceduto invece un ragazzo straniero di 19 anni recuperato dall’acqua dopo che non è riemerso dal lago a Pisogne, nella zona del lungolago dove attraccano i battelli di linea.

L’allarme è scattato alle 17.15 e ha attivato la macchina dei soccorsi.Sul posto la Croce Blu camuna, i vigili del fuoco, l’auto medica, i sommozzatori della Camunia Soccorso