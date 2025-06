Treni, su 1.432 cancellazioni una su 3 «colpa» del gestore

Di chi è la colpa, quando un treno viene soppresso? Risposta a volte non semplice, visto il complesso mosaico ferroviario lombardo. Ma ci sono dei dati per provare a decifrarlo, partendo dal fatto che tra gennaio e marzo 2025 su 7 linee bergamasche (Bergamo-Brescia, Bergamo-Milano via Carnate, Bergamo Treviglio, Brescia-Treviglio-Milano, Cremona-Treviglio, Varese-Treviglio, Novara-Treviglio) si sono contate 1.432 soppressioni totali o parziali, pari a circa il 4% sul totale delle corse programmate : 738 treni, il 52% del totale, sono saltati per «cause esterne», dagli scioperi agli investimenti di persone, dall’intervento delle forze dell’ordine al maltempo, fino ad altre motivazioni meno frequenti; 486 cancellazioni, il 34%, sono state invece responsabilità dell’«impresa ferroviaria», cioè di Trenord tipicamente per un guasto del treno, e le altre 206, il 14% del totale, sono attribuite al «gestore dell’infrastruttura», e quindi Rfi per via di problemi ai binari, alle stazioni o ai passaggi a livello. Se invece si escludono le «cause esterne» o comunque di forza maggiore, di queste 694 cancellazioni – quelle per cui vi sono «cause imputabili» al gestore di rete o del servizio – il 70% è stato dovuto a Trenord e il 30% a Rfi .

Il bilancio dell’assessorato

I commenti politici

Critico il commento di Casati e Scandella: «L’inefficienza di Trenord impatta in modo negativo sull’intera mobilità ferroviaria regionale – commentano gli esponenti bergamaschi del Pd -. Non solo infatti, come evidenziato dallo stesso assessore ai Trasporti Lucente nella risposta a una nostra recente interrogazione, al netto delle soppressioni imputabili a cause esterne, il 70% delle cause di soppressioni dipende da Trenord. Questo la dice lunga sui grandi margini di miglioramento che ci sono a livello di efficienza aziendale in capo a Trenord: una situazione sempre più ingiustificabile visto che ci sono in servizio ben 214 nuovi treni». «Gli alibi sono finiti – concludono Casati e Scandella -: l’assessorato ai Traporti non può mettere la testa sotto la sabbia nemmeno nella relazione con Rfi e il ministero, date le maggiori risorse assegnate a Trenord, deve pretendere un cambio di rotta perché la Lombardia non merita un trasporto pubblico inefficiente».