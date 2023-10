Treni, ancora un bonus per la linea via Carnate

Nove delle 41 linee del servizio ferroviario regionale sono state bocciate per l’affidabilità del servizio nello scorso mese di agosto. Tra queste, una sola di interesse bergamasco: la Bergamo-Carnate-Milano, una delle più trafficate per quanto riguarda il trasporto ferroviario nella nostra provincia. Il dato del servizio ad agosto, che genera il bonus scontato del 30% per l’acquisto del mensile di novembre, non fa altro che confermare come la Bergamo-Carnate-Milano sia la peggiore linea bergamasca e una delle peggiori tra quelle lombarde.