Tromba d’aria, case scoperchiate a Osio Sotto, Filago e Suisio - Foto

Pare che il vento forte abbia raggiunto da Filago, Osio Sotto e Levate per proseguire la sua corsa. Tanti gli alberi abbattuti e oltre una ventina gli interventi dei vigili del fuoco, tra questi un tetto scoperchiato a Osio Sotto . Circa 100 metri quadrati di lamiera di un’abitazione sono finiti sulla via Manara, abbattendo recinzioni, cartelli stradali e un palo della luce.

Fortunatamente nessuno stava transitando sulla carreggiata: la violenza del vento e il peso della struttura sarebbero stati letali. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, al lavoro per mettere in sicurezza le strade colpite dall’ennesima ondata di maltempo.

Danni a Filago e Suisio

La tromba d’aria che si abbattuta con violenza nel pomeriggio, verso le 15 in alcuni paesi dell’Isola, tra i quali Filago e Suisio ha scoperchiato diverse case e i relativi materiali si sono abbattuti su altri immobili arrecando gravi danni e per le strade. A Filago in particolare sono state colpite le zone Sint, un edificio degli Istituti educativi dei Bergamo e la casa Malvestiti della frazione Marne e divelti numerose piante. A Suisio è stato completamente scoperchiato un condominio che si trova in via Vittorio Emanuele 21 con danni anche alle case vicine. Sui disastri sono interventi i vigili del fuori e le squadre di Protezione civile dei Comuni.