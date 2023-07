Ancora maltempo in Bergamasca: isolata l’alta Val Brembana. Alberi sradicati e frane, notte di tuoni e lampi - Foto e video

Il maltempo è tornato a colpire la Bergamasca. Osservando gli indici temporaleschi previsionali, infatti, appariva già dalla mattina evidente l’enorme energia termica ancora presente in Valpadana sotto forma di calore: il contrasto con aria più fresca proveniente dai quadranti Nord occidentali, ha attivato celle temporalesche in transito da Ovest verso Est lungo la giornata.

25 millimetri di pioggia in 6 ore nel pomeriggio

I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua monitorati attualmente in Lombardia si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento, fatta eccezione per il Seveso e il Lambro che, rispettivamente, nelle stazioni di via Valfurva e di via Feltre, hanno superato la soglia di ordinaria criticità. È quanto fa sapere la sala operativa della Protezione Civile della Lombardia in un report diramato sul maltempo. Il livello dei due torrenti è attualmente in diminuzione.

Nelle ultime 6 ore sono caduti 44 millimetri di pioggia nella provincia di Varese, 34 millimetri a Monza-Brianza, 33 millimetri a Milano, 29 a Lecco e 25 a Bergamo.



Nel Milanese, oltre alla caduta di 3 alberi a Legnano, due dei quali su auto con persone a bordo, è stata segnalata una probabile tromba d’aria a Cerro Maggiore che ha abbattuto una serie di piante. Diversi gli interventi per alberi pericolanti e allagamenti anche nel Comasco e in provincia di Varese. L’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile della Lombardia, Romano La Russa, esprime il cordoglio del Pirellone nei confronti dei familiari della donna deceduta a Lissone dopo essere rimasta schiacciata da un albero caduto per il maltempo: «Una tragedia tanto assurda quanto grave che colpisce un’intera comunità»

A Boltiere

Da Città Alta l’arrivo del temporale Interventi a Boltiere e Dalmine Interventi a Boltiere e Dalmine

Albero caduto a Cenate

La situazione

Dal primo pomeriggio si segnalano forti grandinate e colpi di vento anche intensi: a Cenate ed Albano sono caduti degli alberi sulla strada. Forte pioggia in città così come nella Bassa Bergamasca. A Casazza chiusa la strada per Gaverina a causa di un albero caduto, danni anche sul lago con vento e pioggia: a Tavernola nuovi alberi abbattuti, così come a Dalmine, Boltiere, Sarnico e a Osio, Filago, Arcene, Levate e Canonica. Danni causati dal vento anche a Suisio.

Alberi pericolanti, secondo i vigili del fuoco, anche a Spinone al Lago, Grassobbio, Brembate, Arcene, Urgnano, Pontirolo e a Bergamo sulla strada provinciale ex ss 470. Rimossi degli arbusti a Ciserano e Capriate.

Problemi sulla linea ferroviaria, ritardi in aeroporto

Causa maltempo la circolazione ferroviaria é stata interrotta dalle 14.45 alle 15.30 fra Grumello e Montello per rami sulla linea di alimentazione elettrica dei treni. Le stazioni di Monza e Gallarate sono state chiuse. Ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso. La linea Bergamo-Milano via Carnate ha avuto cancellazioni e disagi fino a sera. Il maltempo ha causato ritardi anche in aeroporto.

Alta Valle Bremabana: strada chusa

In alta Val Brembana

Frana sulla strada che porta in alta Val Brembana. A Fondra una massa di acqua, fango e alberi ha invaso la strada provinciale, sbarrando di fatto l’accesso all’alta valle e ora almeno 1500 persone da Isola di Fondra a Branzi, Valleve, Carona e Foppolo si trovano isolate. Sul posto vigili del fuoco, gli operai della Provincia con i cantonieri e amministratori del posto che stanno seguendo l’evolversi della situazione. Pare difficile che si possa liberare a breve la strada, seguono aggiornamenti.

Si lavora sulla frana al’Isola di Fondra. Video di Beppe Bedolis

Ma la frana non sarebbe una sola, in Valle Brembana: un’altra ne sarebbe caduta a Cassiglio.

A Tavernola

Al cimitero di Sarnico

Allerta fino a martedì

Allerta “arancione” per rischio temporali e ”allerta gialla” per rischio idrogeologico, valida fino alle ore 18 di martedì 25 luglio.

Lampi dalla Maresana

(Foto di Bedolis)

Serata di tuoni, lampi e grandine

Intorno alle 21.30 un’altra perturbazione si è abbattuta su tutta la provincia con pioggia violenta e grandine. In tutto il territorio si sono segnalati tuoni e lampi talmente potenti da illuminare il cielo scuro e minaccioso.

Temporale nella serata del 24 luglio: tuoni e lampi dalla Maresana. Video di Beppe Bedolis

.