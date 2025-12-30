Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 30 Dicembre 2025

Vecchia stufa in casa a Lurano, 17enne intossicato

IL CASO. Un 17enne è rimasto intossicato a Lurano ed è stato sottoposto nella serata del 29 dicembre a un trattamento d’emergenza in camera iperbarica all’Habilita di Zingonia, prima di essere trasferito nuovamente all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Redazione Web
Redazione Web
Una delle camere iperbariche a Zingonia
Una delle camere iperbariche a Zingonia

Lurano

Nella serata di lunedì 29 dicembre 2025, all’Habilita – Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, è stato effettuato un trattamento di ossigenoterapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio.

Il giovane, di soli 17 anni, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Lurano. Secondo le informazioni raccolte, la causa dell’intossicazione pare sia riconducibile alla presenza di una vecchia stufetta a fancoil nell’abitazione dove il ragazzo si trovava.

Una volta allertati i soccorsi, il paziente è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Successivamente, è stato trasferito a Habilita Zingonia alle ore 22, dove il trattamento in camera iperbarica è iniziato pochi minuti dopo l’arrivo, in condizioni di emergenza. Al termine della procedura, il paziente è stato quindi riaccompagnato presso l’ospedale di provenienza per proseguire le cure.

Habilita