Cemento in spalla, la corsa dei «Magut» conquista Selvino

Nata nel 2015, quasi come una scommessa, la «Magut Race», la corsa dei muratori, torna a Selvino. Il successo della manifestazione si misura già nel fatto che da oltre un mese la competizione è sold out: sono 350 i partecipanti che si sfideranno sulla salita del Monte Purito portando a spalle un sacco di 25 chilogrammi di cemento. Organizzata da Fly-Up Sport con la collaborazione del Gruppo Selvino Sport, il patrocinio del Comune di Selvino e il fondamentale supporto di Heidelberg Materials, main sponsor della manifestazione, la gara è diventata negli anni uno degli appuntamenti più originali del panorama sportivo nazionale, capace di attrarre atleti anche dall’estero.

Come funziona

Il regolamento resta quello che ha reso celebre la manifestazione: uomini e donne affrontano lo stesso percorso trasportando sulle spalle un sacco di cemento Heidelberg Materials da 25 kg, senza differenza di peso tra le categorie. La salita misura 230 metri con 70 metri di dislivello positivo lungo la pista da sci del Monte Purito, tra due ali di pubblico che trasformano la gara in una festa. Nel 2025 furono circa tremila gli spettatori presenti.

Gli atleti protagonisti

Il parterre della competizione si conferma di altissimo livello, con il ritorno di diversi protagonisti che hanno già scritto il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. Al via ci saranno Simone Bertocchi, Eugenio Bianchi (team Adidas), Davide Zanoletti, vincitore dell’edizione 2025, e Paolo Visini. A impreziosire il lotto dei partecipanti anche i castionesi Luca Tomasoni, campione italiano di scialpinismo, e Federico Tomasoni, medaglia d’argento olimpica nello ski cross.