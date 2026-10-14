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Rubriche / Bergamo Città Mercoledì 14 Ottobre 2026

Fubal, nella classifica di ottobre sono in 16 in soli 3 punti

I PRONOSTICI. Con la vittoria dell’Atalanta sul Venezia si sono aperti il nuovo ranking mensile e la nuova sfida tra leghe. Giovedì c’è Atalanta-Pafos: la graduatoria di questo mese si decide in cinque partite.

Lettura 1 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

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Fubal, nella classifica di ottobre sono in 16 in soli 3 punti
I vincitori di agosto Pasquale Brignoli e Oliver Tahiri in pitch view

L’Atalanta torna alla vittoria con il Venezia e prosegue il proprio cammino. È stato un match importante anche per Fubal : ha dato il via alla classifica mensile di ottobre e anche al campionato d’andata tra leghe, novità di questa edizione.

Si è aperto un mese ricco di gare e giovedì 15 ottobre, alle 21, i nerazzurri giocano in Conference League contro il Pafos. Volete fare il vostro pronostico? Partecipare è gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it . È stato premiato il podio della classifica mensile di agosto.

«Una sfida anche in famiglia»

Felice Anna Maria Gregis di Torre de’ Roveri, prima in graduatoria e vincitrice di due posti in pitch view da cui assistere proprio ad Atalanta-Venezia: «A Fubal giocavano mio marito e mio figlio, poi mi hanno coinvolto, dandomi poco credito (ride, ndr). È iniziata come una sfida tra di noi e superare gli uomini di casa è la soddisfazione più grande. Non pensavo di vincere, è successo all’ultimo. In famiglia ora giocheremo anche come lega». «Sono molto contenta del secondo posto, non me l’aspettavo - racconta Elisa Biava di Seriate, vincitrice della maglia di Pasalic autografata -. Non potendo andare allo stadio, la maglia e il pallone sono i premi in cui spero. Se c’è una partita che ricordo con piacere? La prima, quella contro l’Hapoel Tel Aviv: ho conquistato ben nove punti. Gioco in maniera razionale, anche se da tifosa non è semplice».

Marco Personeni, partecipante di Bergamo, da primo è scivolato terzo: «Ero in testa, contro il Bologna Samardzic ha segnato alla fine e per una manciata di secondi non sono andato in pitch view, ma il pallone è un regalo per il mio nipotino. Sono comunque primo nella classifica d’andata. Fubal mi piace e gioco razionalmente: c’è fortuna, ma è soddisfacente accorgersi di capire l’andamento della squadra».

Le classifiche

Si è aperta la graduatoria mensile di ottobre ed è già bagarre: Sergio Zenoni è in vetta con undici punti, inseguito da un trio a quota dieci: Antonio Morotti, Giuseppe Oberti e Angelo Algeri. Seguono poi in dodici con nove punti. Nella classifica d’andata, Marco Personeni conquista sei punti e rafforza la propria posizione da leader, andando a +9 sugli inseguitori: raggiunge quota 51, inseguito da Giuseppe Campana a 42 e da Giuseppe Vavassori che ne ha 40. È iniziato anche il campionato d’andata tra leghe e in vetta c’è la «squadra» Dallarbitri, con 23 punti.

I pronostici di Atalanta-Venezia

Su 1285 partecipanti, 1211 indovinano la vittoria dei nerazzurri. Il 3-1 è azzeccato da 255 lettori. Doppietta per Krstovic, indicato 484 volte nelle marcature. Rete anche di Kessie, selezionato in 151 occasioni. 18 partecipanti indovinano Bellanova migliore in campo e in 222 azzeccano i cartellini gialli.

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