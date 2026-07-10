A Clusone la prima uscita dell’Atalanta di Sarri

L’amichevole si inserisce nel tradizionale appuntamento estivo in Val Seriana, confermando il consolidato legame con il comune di Clusone . L’organizzazione dell’evento è curata dall’Asd Città di Clusone, che ha definito le modalità di accesso per il pubblico.

La partita sarà aperta ai tifosi fino a esaurimento posti. Il costo del biglietto sarà di 10 euro per l’ingresso intero, mentre per i ragazzi dai 6 ai 16 anni il prezzo sarà di 1 euro. L’ingresso sarà invece gratuito per i bambini fino ai 5 anni. La prevendita online sarà attiva a partire da lunedì 13 luglio sulla piattaforma liveticket.it.