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Sport / Valle Seriana Venerdì 10 Luglio 2026

A Clusone la prima uscita dell’Atalanta di Sarri

L’AMICHEVOLE. Sabato 18 luglio, con calcio d’inizio fissato alle 17, i nerazzurri saranno protagonisti al centro sportivo «Città di Clusone» per un test in famiglia contro la formazione Under 23.

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A Clusone la prima uscita dell’Atalanta di Sarri

La nuova stagione dell’Atalanta entra nel vivo con il primo appuntamento sul campo per la squadra di mister Sarri. Sabato 18 luglio, con calcio d’inizio fissato alle 17, i nerazzurri saranno protagonisti al centro sportivo «Città di Clusone» per un test in famiglia contro la formazione Under 23.

L’amichevole si inserisce nel tradizionale appuntamento estivo in Val Seriana, confermando il consolidato legame con il comune di Clusone. L’organizzazione dell’evento è curata dall’Asd Città di Clusone, che ha definito le modalità di accesso per il pubblico.

La partita sarà aperta ai tifosi fino a esaurimento posti. Il costo del biglietto sarà di 10 euro per l’ingresso intero, mentre per i ragazzi dai 6 ai 16 anni il prezzo sarà di 1 euro. L’ingresso sarà invece gratuito per i bambini fino ai 5 anni. La prevendita online sarà attiva a partire da lunedì 13 luglio sulla piattaforma liveticket.it.

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