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Sport / Bergamo Città Venerdì 29 Maggio 2026

Abusi nello sport, Stewart e Fuoco ospiti al Time Out Festival

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 29 maggio all’Università di Bergamo un incontro su safeguarding, tutela dei minori e responsabilità educativa nello sport.

Lettura 1 min.
Abusi nello sport, Stewart e Fuoco ospiti al Time Out Festival

Bergamo

C’è una parte dello sport che per troppo tempo è rimasta in silenzio: quella degli abusi, delle pressioni psicologiche, delle relazioni sbagliate e delle responsabilità educative sottovalutate. Sarà questo il cuore dell’incontro “Sport sicuro – proteggere chi gioca, educare chi accompagna”, in programma venerdì 29 maggio alle 14.30 nella Sala Galeotti dell’Università degli studi di Bergamo, nella sede di via dei Caniana, nell’ambito della terza edizione di Time | Out sport festival.

Sport sicuro all’Università di Bergamo

L’appuntamento sarà dedicato al safeguarding, tema sempre più centrale nello sport italiano e internazionale, con testimonianze, contributi scientifici e strumenti operativi rivolti a dirigenti, allenatori, educatori e famiglie.

Tra gli ospiti ci saranno Paul Stewart e Vincenzo Fuoco. Stewart, ex calciatore inglese con oltre 500 presenze tra Premier League e Football League, è stato tra i primi professionisti a denunciare gli abusi sessuali subiti da bambino da parte del proprio allenatore. Oggi è impegnato a livello internazionale nella formazione e nella tutela dei minori nello sport.

Le testimonianze di Stewart e Fuoco

Accanto a lui interverrà Vincenzo Fuoco, tecnico del Settore Giovanile e Scolastico della Figc e delegato lombardo alla tutela dei minori. La sua testimonianza sugli abusi subiti è confluita anche nel docufilm “Cattivi Maestri”, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Ad aprire il seminario saranno Stefano Bastianon, professore di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Bergamo, Rocco Briganti della cooperativa sociale Specchio Magico Onlus e Marco Donadoni, presidente di HServizi S.p.A. Nel corso dell’incontro saranno presentati anche la guida “Il Safeguarding in ambito sportivo” e il volume internazionale “Protecting the Beauty of the Game”.

Il confronto con istituzioni e realtà sportive

La giornata si chiuderà con il panel “Cosa possiamo fare, subito?”, con istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e società sportive. Interverranno Marco Cadeddu, vice questore di Bergamo, Maura Modanesi, Giorgia Marchesi di Volley Bergamo 1991, Marzia Terragni di Terre des Hommes e Manuel Garattini del Csi Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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