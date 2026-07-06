Atalanta, annunciato lo staff di mister Sarri: ecco i nomi

Atalanta al lavoro per preparare la nuova stagione: lunedì 6 luglio giocatori impegnati nelle tradizionali visite mediche, mentre la società nel pomeriggio ha annunciato la composizione dello staff tecnico che coadiuverà mister Maurizio Sarri. Un staff composto da 12 persone, a cominciare dallo storico vice Marco Ianni, 44enne abruzzese al fianco del nuovo tecnico nerazzurro dall’esperienza con il Napoli in poi. Collaboratori tecnici Michele Beoni e Mattia Pasqui. Preparatori atletici Davide Losi e Davide Ranzato. Collaboratore preparatori atletici Andrea Vigni. Head of performance Marcello Iaia. Area performance Enrico Perri. Riatletizzatore Giacomo Milesi. Preparatori dei portieri Massimo Nenci e Giorgio Frezzolini. Match analyst Stefano Brambilla.