Atalanta, annunciato lo staff di mister Sarri: ecco i nomi
ATALANTA. Lunedì 6 luglio è ufficialmente iniziata la stagione 2026/27 dell’Atalanta. Giocatori impegnati nelle visite mediche, la società ha annunciato lo staff tecnico che lavorerà con Maurizio Sarri.Lettura meno di un minuto.
Atalanta al lavoro per preparare la nuova stagione: lunedì 6 luglio giocatori impegnati nelle tradizionali visite mediche, mentre la società nel pomeriggio ha annunciato la composizione dello staff tecnico che coadiuverà mister Maurizio Sarri. Un staff composto da 12 persone, a cominciare dallo storico vice Marco Ianni, 44enne abruzzese al fianco del nuovo tecnico nerazzurro dall’esperienza con il Napoli in poi. Collaboratori tecnici Michele Beoni e Mattia Pasqui. Preparatori atletici Davide Losi e Davide Ranzato. Collaboratore preparatori atletici Andrea Vigni. Head of performance Marcello Iaia. Area performance Enrico Perri. Riatletizzatore Giacomo Milesi. Preparatori dei portieri Massimo Nenci e Giorgio Frezzolini. Match analyst Stefano Brambilla.
Primo allenamento giovedì
Martedì 7 luglio prima giornata a Zingonia anche per i giocatori che saranno impegnati nei test atletici che proseguiranno mercoledì. Giovedì primi allenamenti, poi da lunedì 13 luglio a domenica 26 luglio ritiro sempre al Centro Bortolotti di Zingonia. Già fissate due amichevoli internazionali: domenica 2 agosto a Rotterdam (alle 15 al «De Kuip») contro il Feyenoord, sabato 8 a Gelsenkirchen (alle 17 alla «Veltins Arena») contro lo Schalke 04.
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