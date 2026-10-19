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Sport / Bergamo Città Lunedì 19 Ottobre 2026

Atalanta, attesa per gli esami a Kolasinac. Giovedì 22 la gara con l’Ajax

CALCIO. Dopo il risentimento muscolare rimediato contro il Milan, martedì 20 ottobre gli esami definiranno la natura e l’entità dell’infortunio del bosniaco. In Olanda in Conference Sarri potrebbe rilanciare Gaetano, Scamacca e Zappacosta.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, attesa per gli esami a Kolasinac. Giovedì 22 la gara con l’Ajax
L'uscita dal campo di Sead Kolasinac nella gara di San Siro contro il Milan. Il difensore bosniaco salterà sicuramente la sfida di Conference con l’Ajax.
(Foto di Afb)

Occhi puntati su Kolasinac in casa Atalanta dopo il ko a San Siro contro il MIlan. Il difensore bosniaco, uscito dopo 20 minuti contro i rossoneri, è alle prese con un risentimento muscolare alla coscia. L’entità e la natura dell’infortunio verranno definiti dall’esito degli esami, martedì 20 ottobre, ma Kolasinac salterà almeno 2-3 partite, a partire dalla sfida di Conference League contro l’Ajax ad Amsterdam, giovedì 22 ottobre (alle 21).

Gaetano verso una maglia da titolare

Già ai box Hien, Scalvini, Kossounou, Kessie, Raspadori, Pompei e Sulemana, in Olanda Sarri dovrà affrontare la perdurante emergenza difensiva ma ritroverà Elmas, assente per squalifica a San Siro. Probabile il rilancio dal 1’ di Gaetano, chance per una maglia da titolare per Scamacca e Zappacosta nel 4-2-3-1. L’alternativa è il ritorno al 4-3-3.

Ajax a caccia del riscatto

L’Ajax è quarto in campionato, ma ha iniziato male in Conference, battuto 2-1 dall’Hajduk Spalato in Croazia nella prima giornata.

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