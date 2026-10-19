Atalanta, attesa per gli esami a Kolasinac. Giovedì 22 la gara con l’Ajax

Occhi puntati su Kolasinac in casa Atalanta dopo il ko a San Siro contro il MIlan. Il difensore bosniaco, uscito dopo 20 minuti contro i rossoneri, è alle prese con un risentimento muscolare alla coscia . L’entità e la natura dell’infortunio verranno definiti dall’esito degli esami, martedì 20 ottobre, ma Kolasinac salterà almeno 2-3 partite, a partire dalla sfida di Conference League contro l’Ajax ad Amsterdam, giovedì 22 ottobre (alle 21).

Gaetano verso una maglia da titolare

Già ai box Hien, Scalvini, Kossounou, Kessie, Raspadori, Pompei e Sulemana, in Olanda Sarri dovrà affrontare la perdurante emergenza difensiva ma ritroverà Elmas, assente per squalifica a San Siro. Probabile il rilancio dal 1’ di Gaetano, chance per una maglia da titolare per Scamacca e Zappacosta nel 4-2-3-1. L’alternativa è il ritorno al 4-3-3.