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Sport / Bergamo Città Sabato 24 Ottobre 2026

Atalanta, col Frosinone allo studio tre cambi: Rowe, Krstovic e Bernasconi

CALCIO SERIE A. Dovrebbero essere le novità proposte da Sarri rispetto al match di Amsterdam. Si gioca domenica 25 alle 15 alla New Balance Arena.

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Atalanta, col Frosinone allo studio tre cambi: Rowe, Krstovic e Bernasconi
L’inglese Jonathan Rowe dovrebbe tornare titolare nell’attacco nerazzurro
(Foto di Afb)

Il 4-2-3-1 sarà la strada maestra dell’Atalanta anche contro il Frosinone, alle 15 di domenica 25 ottobre alla New Balance Arena (ottava giornata di Serie A).

Modulo dunque confermato, e De Ketelaere con ogni probabilità sarà di nuovo trequartista ma stavolta dietro a Krstovic, che dovrebbe tornare al centro dell’attacco dopo che ad Amsterdam in Conference League era partito Scamacca. Il montenegrino sarebbe uno dei tre cambi di formazione rispetto a quella europea: gli altri due indiziati sono l’inglese Rowe, in attacco a sinistra, e Bernasconi, terzino sulla stessa fascia, in vantaggio su Zappacosta nel ballottaggio, così come Gaetano in mediana ed Elmas davanti a destra. A centrocampo, dunque, verrebbe confermata la coppia Ederson-Gaetano, con Pasalic ancora fuori. Le certezze: Carnesecchi tra i pali, Bellanova terzino destro, Kristensen-Obric difensori centrali.

Tanti giovani in panchina

Sono sempre otto gli infortunati: Sulemana, Scalvini, Kessie, Raspadori, Kolasinac, Kossounou, Hien e Pompei. Panchina completata con vari giovani, i candidati: il portiere Sonzogni, Plaia, Mirra (in recupero dall’infortunio), Isoa, Idele e Levak.

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