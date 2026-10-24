Atalanta, col Frosinone allo studio tre cambi: Rowe, Krstovic e Bernasconi

Modulo dunque confermato, e De Ketelaere con ogni probabilità sarà di nuovo trequartista ma stavolta dietro a Krstovic, che dovrebbe tornare al centro dell’attacco dopo che ad Amsterdam in Conference League era partito Scamacca. Il montenegrino sarebbe uno dei tre cambi di formazione rispetto a quella europea: gli altri due indiziati sono l’inglese Rowe, in attacco a sinistra, e Bernasconi, terzino sulla stessa fascia, in vantaggio su Zappacosta nel ballottaggio, così come Gaetano in mediana ed Elmas davanti a destra. A centrocampo, dunque, verrebbe confermata la coppia Ederson-Gaetano, con Pasalic ancora fuori. Le certezze: Carnesecchi tra i pali, Bellanova terzino destro, Kristensen-Obric difensori centrali.