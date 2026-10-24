Atalanta, col Frosinone allo studio tre cambi: Rowe, Krstovic e Bernasconi
CALCIO SERIE A. Dovrebbero essere le novità proposte da Sarri rispetto al match di Amsterdam. Si gioca domenica 25 alle 15 alla New Balance Arena.Lettura meno di un minuto.
Il 4-2-3-1 sarà la strada maestra dell’Atalanta anche contro il Frosinone, alle 15 di domenica 25 ottobre alla New Balance Arena (ottava giornata di Serie A).
Modulo dunque confermato, e De Ketelaere con ogni probabilità sarà di nuovo trequartista ma stavolta dietro a Krstovic, che dovrebbe tornare al centro dell’attacco dopo che ad Amsterdam in Conference League era partito Scamacca. Il montenegrino sarebbe uno dei tre cambi di formazione rispetto a quella europea: gli altri due indiziati sono l’inglese Rowe, in attacco a sinistra, e Bernasconi, terzino sulla stessa fascia, in vantaggio su Zappacosta nel ballottaggio, così come Gaetano in mediana ed Elmas davanti a destra. A centrocampo, dunque, verrebbe confermata la coppia Ederson-Gaetano, con Pasalic ancora fuori. Le certezze: Carnesecchi tra i pali, Bellanova terzino destro, Kristensen-Obric difensori centrali.
Tanti giovani in panchina
Sono sempre otto gli infortunati: Sulemana, Scalvini, Kessie, Raspadori, Kolasinac, Kossounou, Hien e Pompei. Panchina completata con vari giovani, i candidati: il portiere Sonzogni, Plaia, Mirra (in recupero dall’infortunio), Isoa, Idele e Levak.
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