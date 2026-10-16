Atalanta, Kessie ko: lesione al polpaccio. Bellanova torna in gruppo

L’Atalanta è tornata al lavoro venerdì 16 ottobre al Centro Bortolotti di Zingonia, all’indomani del successo in Conference League contro il Pafos. La squadra di Sarri prepara la sfida contro il Milan , in programma domenica 18 ottobre alle 18 a San Siro, valida per la settima giornata di Serie A. Seduta di scarico in palestra per i giocatori impiegati nella gara europea, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto.

Dall’infermeria arriva lo stop di Kessie: gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio destro. Il centrocampista sarà rivalutato nei prossimi giorni. Terapie per Scalvini e Kossounou, così come per Raspadori, in attesa di ulteriori esami. Lavoro personalizzato in palestra e sul campo per Hien, Sulemana e Pompei, mentre Bellanova è tornato ad allenarsi con il gruppo. Domani, sabato 17 ottobre, per Éderson e compagni è in programma a Zingonia una seduta pomeridiana a porte chiuse.