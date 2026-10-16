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Sport / Bergamo Città Venerdì 16 Ottobre 2026

Atalanta, Kessie ko: lesione al polpaccio. Bellanova torna in gruppo

L’ALLENAMENTO. I nerazzurri al lavoro a Zingonia dopo la vittoria in Conference League contro il Pafos. Terapie per Scalvini, Kossounou e Raspadori.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, Kessie ko: lesione al polpaccio. Bellanova torna in gruppo
Stop per Kessie: lesione al polpaccio

L’Atalanta è tornata al lavoro venerdì 16 ottobre al Centro Bortolotti di Zingonia, all’indomani del successo in Conference League contro il Pafos. La squadra di Sarri prepara la sfida contro il Milan, in programma domenica 18 ottobre alle 18 a San Siro, valida per la settima giornata di Serie A. Seduta di scarico in palestra per i giocatori impiegati nella gara europea, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto.

Dall’infermeria arriva lo stop di Kessie: gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio destro. Il centrocampista sarà rivalutato nei prossimi giorni. Terapie per Scalvini e Kossounou, così come per Raspadori, in attesa di ulteriori esami. Lavoro personalizzato in palestra e sul campo per Hien, Sulemana e Pompei, mentre Bellanova è tornato ad allenarsi con il gruppo. Domani, sabato 17 ottobre, per Éderson e compagni è in programma a Zingonia una seduta pomeridiana a porte chiuse.

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