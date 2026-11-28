Atalanta, Kristensen a Lecce potrebbe rientrare dal primo minuto
CALCIO SERIE A. Il difensore danese, recuperato dal guaio al flessore, non gioca da un mese. Il match in programma lunedì 30 novembre.Lettura meno di un minuto.
Un mese dopo l’ultima volta, Thomas Kristensen potrebbe tornare titolare. Il difensore danese, convocato nelle ultime due partite dopo un guaio al flessore ma rimasto in panchina, sembra ormai pienamente recuperato e lunedì 30 novembre a Lecce (ore 18,30) è indiziato per giocare dal primo minuto al fianco di Scalvini al centro della difesa nerazzurra, dopo che in quella posizione erano stati schierati prima il giovane Obric e poi il terzino Kolasinac.
Cinquanta giorni dopo, insomma, l’Atalanta può tornare a schierare due dei centrali di inizio stagione. Gli altri due, Kossounou e Hien, sono invece ancora assenti, insieme ai due portieri Carnesecchi e Pompei.
Tanti i titolari pronti al rientro
Contro il Lecce, rispetto al match di Conference League vinto in rimonta in casa del Borac, pronti a tornare titolari anche Krstovic (sostituirà Scamacca e sarà l’ex di lusso), De Ketelaere (per Raspadori), Kessie (per Pasalic), Bellanova (per Zappacosta o Bernasconi) ed Elmas (per Zalewski o Rowe). Anche Gaetano è pronto, ma forse non giocherà dal 1’.
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