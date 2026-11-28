Un mese dopo l’ultima volta, Thomas Kristensen potrebbe tornare titolare. Il difensore danese, convocato nelle ultime due partite dopo un guaio al flessore ma rimasto in panchina, sembra ormai pienamente recuperato e lunedì 30 novembre a Lecce (ore 18,30) è indiziato per giocare dal primo minuto al fianco di Scalvini al centro della difesa nerazzurra, dopo che in quella posizione erano stati schierati prima il giovane Obric e poi il terzino Kolasinac.

Cinquanta giorni dopo, insomma, l’Atalanta può tornare a schierare due dei centrali di inizio stagione. Gli altri due, Kossounou e Hien, sono invece ancora assenti, insieme ai due portieri Carnesecchi e Pompei.

Tanti i titolari pronti al rientro