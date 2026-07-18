Atalanta, amichevole a Clusone: battuta 2-1 l’Under 23
CALCIO. Test in famiglia contro l’Under 23 dopo la prima settimana di ritiro: fischio d’inizio alle 17, diretta sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv.Lettura meno di un minuto.
Clusone
A Clusone è il giorno della prima uscita per l’Atalanta firmata Maurizio Sarri. Alle 17 - con diretta sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv - va in scena l’amichevole contro l’Under 23 del nuovo allenatore Beati.
Atalanta, le immagini dell’amichevole contro l’Under 23
Le formazioni
Queste le formazioni ufficiali:
Atalanta (4-3-3-): Carnesecchi; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Zalewski; Vavassori, Scamacca, Raspadori.
Atalanta Under 23 (4-3-3): Anelli; Idele, Mirra, Guerini, Navarro; Mendicino, Ruiz, Ghislandi; Bonanomi, Zanaboni, Baldo.
Il primo tempo
Primo tempo avaro di emozioni, le gambe sono ancora pesanti per i carichi di lavoro. In avvio meglio la prima squadra, con Anelli che para su Vavassori al 2’ e con Guerini che, al 12’, anticipa di testa Scamacca in area piccola. Poi l’Under 23 spaventa col destro di Mendicino da fuori in ripartenza, al 17’, e sul finire della prima frazione, al 44’, va avanti: cross di Ghislandi per la testa di Zanaboni che, tutto solo, insacca.
Il secondo tempo
Nel secondo tempo, l’Atalanta di Sarri è scesa in campo così: Sportiello; Bellanova, Scalvini, Obric, Ahanor; Samardzic, Levak, I. Sulemana; El Bilal, Krstovic, Maldini.
Ritmi ancora piuttosto blandi. A ribaltare il risultato per la prima squadra ci pensa Levak, con una doppietta: al 29’ insacca sul cross basso di Bellanova; al 46’, proprio allo scadere, angolo battuto corto, cross di Steffanoni per la sponda di Puljic, Levak prima colpisce la traversa a porta vuota e poi insacca da due passi per il definitivo 2-1 per i ragazzi di Maurizio Sarri.
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