Atalanta, amichevole a Clusone: battuta 2-1 l’Under 23

A Clusone è il giorno della prima uscita per l’Atalanta firmata Maurizio Sarri. Alle 17 - con diretta sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv - va in scena l’amichevole contro l’Under 23 del nuovo allenatore Beati.

Le formazioni

Il primo tempo

Primo tempo avaro di emozioni, le gambe sono ancora pesanti per i carichi di lavoro. In avvio meglio la prima squadra, con Anelli che para su Vavassori al 2’ e con Guerini che, al 12’, anticipa di testa Scamacca in area piccola. Poi l’Under 23 spaventa col destro di Mendicino da fuori in ripartenza, al 17’, e sul finire della prima frazione, al 44’, va avanti: cross di Ghislandi per la testa di Zanaboni che, tutto solo, insacca.