Atalanta, l’emergenza assenti riporta al 4-3-3: Pasalic in mediana, Krstovic davanti

Allarme infermeria e ipotesi 4-3-3 in casa Atalanta in vista dell’imminente gara contro il MIlan, domenica 18 ottobre a San Siro (alle 18).

Scelte quasi obbligate

L’esordio vincente in Conference contro il Pafos ha zavorrato la lista degli assenti: al Meazza Sarri dovrà rinunciare agli infortunati Scalvini, Kessie e Raspadori che si aggiungono ai lungodegenti Hien, Kossounou, Sulemana e Pompei oltre allo squalificato Elmas.