Atalanta, l’emergenza assenti riporta al 4-3-3: Pasalic in mediana, Krstovic davanti
CALCIO. Tra infortunati e lo squalificato Elmas sono otto i giocatori ai box per la gara contro il Milan,domenica 18 ottobre a San Siro (alle 18). Sarri dovrebbe ritrovare Bellanova, Gaetano confermato in regia.Lettura meno di un minuto.
Allarme infermeria e ipotesi 4-3-3 in casa Atalanta in vista dell’imminente gara contro il MIlan, domenica 18 ottobre a San Siro (alle 18).
Scelte quasi obbligate
L’esordio vincente in Conference contro il Pafos ha zavorrato la lista degli assenti: al Meazza Sarri dovrà rinunciare agli infortunati Scalvini, Kessie e Raspadori che si aggiungono ai lungodegenti Hien, Kossounou, Sulemana e Pompei oltre allo squalificato Elmas.
Verso il ritorno al 4-3-3
A parziale consolazione del tecnico nerazzurro c’è il probabile rientro di Bellanova, che dovrebbe riprendersi il posto a destra. Complici anche le assenze, Sarri potrebbe tornare al 4-3-3 con Kristensen-Kolasinac al centro della difesa, Bernasconi a sinistra, Pasalic ed Ederson mezzali accanto a Gaetano.
In attacco potrebbe tornare dal 1’ Krstovic. con De Ketelaere e Rowe nel tridente. L’alternativa è il 4-2-3-1 con Zalewski o Samardzic a destra e Cdk centrale alle spalle del centravanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA