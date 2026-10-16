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Sport / Bergamo Città Venerdì 16 Ottobre 2026

Atalanta, l’emergenza assenti riporta al 4-3-3: Pasalic in mediana, Krstovic davanti

CALCIO. Tra infortunati e lo squalificato Elmas sono otto i giocatori ai box per la gara contro il Milan,domenica 18 ottobre a San Siro (alle 18). Sarri dovrebbe ritrovare Bellanova, Gaetano confermato in regia.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, l’emergenza assenti riporta al 4-3-3: Pasalic in mediana, Krstovic davanti
Mario Pasalic in azione: il croato è tornato dal 1’ contro il Pafos in Conference e Sarri dovrebbe confermarlo in mediana contro il Milan, domenica 18 a San Siro.
(Foto di Afb)

Allarme infermeria e ipotesi 4-3-3 in casa Atalanta in vista dell’imminente gara contro il MIlan, domenica 18 ottobre a San Siro (alle 18).

Scelte quasi obbligate

L’esordio vincente in Conference contro il Pafos ha zavorrato la lista degli assenti: al Meazza Sarri dovrà rinunciare agli infortunati Scalvini, Kessie e Raspadori che si aggiungono ai lungodegenti Hien, Kossounou, Sulemana e Pompei oltre allo squalificato Elmas.

Verso il ritorno al 4-3-3

A parziale consolazione del tecnico nerazzurro c’è il probabile rientro di Bellanova, che dovrebbe riprendersi il posto a destra. Complici anche le assenze, Sarri potrebbe tornare al 4-3-3 con Kristensen-Kolasinac al centro della difesa, Bernasconi a sinistra, Pasalic ed Ederson mezzali accanto a Gaetano.

In attacco potrebbe tornare dal 1’ Krstovic. con De Ketelaere e Rowe nel tridente. L’alternativa è il 4-2-3-1 con Zalewski o Samardzic a destra e Cdk centrale alle spalle del centravanti.

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