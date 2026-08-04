Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
PRE CAMPIONATO. L’apertura dei cancelli della New Balance Arena alle 18. Allenamento è terminato verso le 20.15.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
C’è già tanta voglia di Atalanta: grande partecipazione all’allenamento a porte aperte dei nerazzurri alla New Balance Arena, previsto per le 19 di martedì 4 agosto. Sono stati oltre un migliaio i tifosi che hanno atteso l’apertura dei cancelli, alle 18.
Sarri e la squadra, invece, hanno fatto l’ingresso sul manto erboso alle 19 e tra gli applausi e i cori dei presenti hanno iniziato la seduta d’allenamento sotto la Curva Nord.
Dopo il riscaldamento con qualche minuto di torello, la squadra è stata divisa in due gruppi: mentre un gruppo giocava sei contro sei su una trentina di metri, l’altro correva.Poi gruppo unico e partitella su 70 metri di campo. L’allenamento si è concluso intorno alle 20.15.
© RIPRODUZIONE RISERVATA