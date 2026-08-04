Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto

C’è già tanta voglia di Atalanta : grande partecipazione all’allenamento a porte aperte dei nerazzurri alla New Balance Arena , previsto per le 19 di martedì 4 agosto. Sono stati oltre un migliaio i tifosi che hanno atteso l’apertura dei cancelli, alle 18.

Sarri e la squadra, invece, hanno fatto l’ingresso sul manto erboso alle 19 e tra gli applausi e i cori dei presenti hanno iniziato la seduta d’allenamento sotto la Curva Nord.