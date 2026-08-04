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Sport Martedì 04 Agosto 2026

Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto

PRE CAMPIONATO. L’apertura dei cancelli della New Balance Arena alle 18. Allenamento è terminato verso le 20.15.

Lettura meno di un minuto.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
La Curva Nord piena per l’allenamento a porte aperte dell’Atalanta alla New Balance Arena, martedì 4 agosto 2026
(Foto di Afb)

Bergamo

C’è già tanta voglia di Atalanta: grande partecipazione all’allenamento a porte aperte dei nerazzurri alla New Balance Arena, previsto per le 19 di martedì 4 agosto. Sono stati oltre un migliaio i tifosi che hanno atteso l’apertura dei cancelli, alle 18.

Sarri e la squadra, invece, hanno fatto l’ingresso sul manto erboso alle 19 e tra gli applausi e i cori dei presenti hanno iniziato la seduta d’allenamento sotto la Curva Nord.

Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
La Curva Nord piena per l’allenamento a porte aperte dell’Atalanta alla New Balance Arena, martedì 4 agosto 2026
(Foto di Afb)
Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
I nerazzurri si allenano a porte aperte alla New Balance Arena, martedì 4 agosto 2026
(Foto di Afb)
Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
La Curva Nord piena per l’allenamento a porte aperte dell’Atalanta alla New Balance Arena, martedì 4 agosto 2026
(Foto di Afb)

Dopo il riscaldamento con qualche minuto di torello, la squadra è stata divisa in due gruppi: mentre un gruppo giocava sei contro sei su una trentina di metri, l’altro correva.Poi gruppo unico e partitella su 70 metri di campo. L’allenamento si è concluso intorno alle 20.15.

Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
Sarri saluta il pubblico durante l’allenamento a porte aperte
(Foto di Afb)
Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
(Foto di Afb)
Atalanta, oltre mille tifosi allo stadio per l’allenamento a porte aperte- Foto
(Foto di Afb)

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