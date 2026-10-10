Atalanta, Raspadori brucia le tappe: possibile convocazione col Venezia
CALCIO. Sabato 10 ottobre l’attaccante nerazzurro ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe essere a disposizione già per la gara di lunedì 12 alla New Balance Arena (18,30). Scamacca al centro dell’attacco.Lettura meno di un minuto.
Sorrisi in casa Atalanta. Giacomo Raspadori brucia le tappe e potrebbe essere convocato per la gara col Venezia, in programma lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (alle 18,30).
In progresso
Alle prese con la distrazione al bicipite muscolare destro rimediata in Nazionale, sabato 10 l’attaccante nerazzurro ha svolto parte dell’allenamento col gruppo mostrando di essere in progresso e potrebbe essere arruolato per la gara con i lagunari dopo la seduta di domenica 11.
Scamacca al centro dell’attacco
In ogni caso il rientro dal 1’ di Raspadori dovrebbe essere rimandato alla gara di Conference League col Pafos, in programma giovedì 15 a Bergamo. Per la ripresa del campionato Sarri dovrebbe confermare quasi in toto la formazione schierata prima della sosta contro la Juventus, con Scamacca al centro del tridente d’attacco completato da De Ketelaere e Rowe.
Kessie in regia
Ai box Hien, Sulemana, Kossounou e Pompei, nel 4-3-3 di Sarri Kristensen dovrebbe affiancare Scalvini al centro della difesa, Bernasconi è in vantaggio su Kolasinac a sinistra, Samardzic su Gaetano a centrocampo, con Kessie regista davanti alla difesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA