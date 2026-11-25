Atalanta, Sarri cambia mezza squadra col Borac: dal 1’ Raspadori e Scamacca
CALCIO. Turnover radicale in casa nerazzurra per la sfida di Conference League, giovedì 26 novembre alle 21 a Banja Luka. Bernasconi a sinistra, Pasalic-Ederson in mediana, ballottaggio Sulemana-Samardzic sulla trequarti.Lettura meno di un minuto.
Si va verso un drastico turnover in casa Atalanta in vista della gara di Conference League, giovedì 26 novembre (alle 21) a Banja Luka contro il Borac.
Sarri cambia mezza squadra
Ai box Carnesecchi, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei, Sarri dovrebbe proporre almeno sei novità rispetto alla gara di campionato contro l’Inter, con variazioni sul tema in ogni reparto e alcuni titolare in panchina. In difesa, davanti a Sportiello, Scalvini e Kolasinac dovrebbero fare gli straordinari al centro, con Bellanova favorito su Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra. Probabile panchina inizialmente per Kristensen.
Kessie e Cdk a riposo
In mediana Sarri dovrebbe lasciare a riposo Kessie, con Pasalic accanto a Ederson, mentre al centro dell’attacco turno Scamacca dovrebbe rimpiazzare Krstovic. Turno di riposo anche per De Ketelaere, al suo posto potrebbe iniziare Raspadori, con Rowe a sinistra e uno tra Sulemana (favorito) e Samardzic a destra nel 4-2-3-1.
Sonzogni e Pardel
Tra i 23 convocati per la gara di Conference figurano anche i baby portieri Sonzogni e Pardel.
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