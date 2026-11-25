Sarri cambia mezza squadra

Ai box Carnesecchi, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei, Sarri dovrebbe proporre almeno sei novità rispetto alla gara di campionato contro l’Inter, con variazioni sul tema in ogni reparto e alcuni titolare in panchina. In difesa, davanti a Sportiello, Scalvini e Kolasinac dovrebbero fare gli straordinari al centro, con Bellanova favorito su Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra. Probabile panchina inizialmente per Kristensen.