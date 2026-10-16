Atalanta, Sarri: «In crescita anche rispetto alla partita col Venezia»
L’INTERVISTA. Le parole dell’allenatore nerazzurro dopo la vittoria in Conference contro il Pafos.Lettura 1 min.
Atalanta:
«Preparare il Milan in tre giorni è dura, vediamo di recuperare qualcuno. Bellanova dovrebbe esserci. Ma ci arriviamo in grande crescita di pericolosità già col Venezia: stasera al Pafos non abbiamo concesso praticamente niente e abbiamo avuto più occasioni».
Maurizio Sarri è soddisfatto dell’esordio dell’Atalanta nella League Phase di Conference League, anche se lamenta una defezione quasi sicura domenica coi rossoneri: «Raspadori ha sentito qualcosa nello stesso punto con cui ha accusato l’infortunio in Nazionale», sottolinea il tecnico nerazzurro riferendosi alla distrazione al bicipite femorale sinistro riportata con la Turchia a Bursa il 28 settembre scorso.
Sarri vede miglioramenti: «La squadra è stata più corta, a differenza di lunedì ha saputo scegliere quando fiondarsi avanti e quando palleggiare. Siamo stati più compatti - l’analisi -. E’ già la seconda volta di fila che segniamo all’inizio, significa che abbiamo trovato un impatto molto forte alle partite».
Le prestazioni dei singoli
Sui singoli, quattro nomi su tutti: «Zalewski è in netta ripresa dopo un primo periodo in cui sembrava un pò giù. Lo stesso dicasi per Pasalic, lucido e tecnicamente di alto livello. A Kolasinac da centrale a quattro magari mancano centimetri per gli standard attuali, ma è un guerriero. Elmas, per come abbiamo giocato queste due partite, è un equilibratore».
L’esordio di Idele
Il tecnico dei bergamaschi saluta anche un esordio: «Sono contento per Idele, mi dà gusto: è giovane, sta facendo bene nell’under 23 e oggi ci ha dato una mano. Non sarà l’ultima volta, il ragazzo è forte». Infine, sulla supersfida di domenica a San Siro: «Il Milan è tosto e difficile, ha individualità non comuni per il nostro campionato. ha numeri da poter tirare fuori in qualunque momento».
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