Atalanta, Sarri: «In crescita anche rispetto alla partita col Venezia»

Atalanta:

«Preparare il Milan in tre giorni è dura, vediamo di recuperare qualcuno. Bellanova dovrebbe esserci. Ma ci arriviamo in grande crescita di pericolosità già col Venezia: stasera al Pafos non abbiamo concesso praticamente niente e abbiamo avuto più occasioni».

Maurizio Sarri è soddisfatto dell’esordio dell’Atalanta nella League Phase di Conference League, anche se lamenta una defezione quasi sicura domenica coi rossoneri: «Raspadori ha sentito qualcosa nello stesso punto con cui ha accusato l’infortunio in Nazionale», sottolinea il tecnico nerazzurro riferendosi alla distrazione al bicipite femorale sinistro riportata con la Turchia a Bursa il 28 settembre scorso.

Sarri vede miglioramenti: «La squadra è stata più corta, a differenza di lunedì ha saputo scegliere quando fiondarsi avanti e quando palleggiare. Siamo stati più compatti - l’analisi -. E’ già la seconda volta di fila che segniamo all’inizio, significa che abbiamo trovato un impatto molto forte alle partite».

Le prestazioni dei singoli

Sui singoli, quattro nomi su tutti: «Zalewski è in netta ripresa dopo un primo periodo in cui sembrava un pò giù. Lo stesso dicasi per Pasalic, lucido e tecnicamente di alto livello. A Kolasinac da centrale a quattro magari mancano centimetri per gli standard attuali, ma è un guerriero. Elmas, per come abbiamo giocato queste due partite, è un equilibratore».

L’esordio di Idele