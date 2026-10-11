Atalanta, Sarri va sul sicuro contro il Venezia: 4-3-3 e Scamacca dal 1’
CALCIO. Lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (alle 18,30) il tecnico dovrebbe riproporre la squadra anti-Juventus col centravanti azzurro titolare. L’alternativa è il 4-2-3-1 con Samardzic o Elmas sulla trequarti.Lettura meno di un minuto.
Scamacca titolare e molte conferme in casa Atalanta in vista della gara di lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (18,30) col Venezia.
La conferma del 4-3-3
Il ritorno dal 1’ del centravanti romano dovrebbe essere la vera novità nella formazione nerazzurra che Sarri dovrebbe proporre sulla falsariga di quella impiegata a Torino contro la Juventus nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali.
Fuori Hien, Kossounou, Sulemana e Pompei, nel 4-3-3 contro il Venezia Kristensen affiancherà Scalvini al centro della difesa a 4, con Bellanova e Bernasconi terzini, in mediana Samardzic è favorito su Gaetano con Kessie regista ed Ederson mezzala sinistra, mentre in attacco De Ketelaere e Rowe dovrebbero completare il tridente.
Il piano B
L’alternativa a giochi in corso potrebbe essere il passaggio al 4-2-3-1 con l’avanzamento di Samardzic o l’inserimento di Elmas sulla trequarti e il possibile accentramento di Cdk alle spalle di Scamacca.
Raspadori in panchina
L’altra novità potrebbe essere la convocazione di Giacomo Raspadori, alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro rimediato in Nazionale. Domenica 11 ottobre l’attaccante nerazzurro ha svolto l’intero allenamento in gruppo e potrebbe partire dalla panchina contro il Venezia.
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