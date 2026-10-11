Atalanta, Sarri va sul sicuro contro il Venezia: 4-3-3 e Scamacca dal 1’

La conferma del 4-3-3

Fuori Hien, Kossounou, Sulemana e Pompei, nel 4-3-3 contro il Venezia Kristensen affiancherà Scalvini al centro della difesa a 4, con Bellanova e Bernasconi terzini, in mediana Samardzic è favorito su Gaetano con Kessie regista ed Ederson mezzala sinistra, mentre in attacco De Ketelaere e Rowe dovrebbero completare il tridente.