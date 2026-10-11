Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 11 Ottobre 2026

Atalanta, Sarri va sul sicuro contro il Venezia: 4-3-3 e Scamacca dal 1’

CALCIO. Lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (alle 18,30) il tecnico dovrebbe riproporre la squadra anti-Juventus col centravanti azzurro titolare. L’alternativa è il 4-2-3-1 con Samardzic o Elmas sulla trequarti.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, Sarri va sul sicuro contro il Venezia: 4-3-3 e Scamacca dal 1’
Charles De Ketelaere in azione contro la Juventus prima della sosta: lunedì 12 ottobre l’Atalanta va a caccia del successo alla ripresa contro il Venezia.
(Foto di Afb)

Scamacca titolare e molte conferme in casa Atalanta in vista della gara di lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (18,30) col Venezia.

La conferma del 4-3-3

Il ritorno dal 1’ del centravanti romano dovrebbe essere la vera novità nella formazione nerazzurra che Sarri dovrebbe proporre sulla falsariga di quella impiegata a Torino contro la Juventus nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali.

Fuori Hien, Kossounou, Sulemana e Pompei, nel 4-3-3 contro il Venezia Kristensen affiancherà Scalvini al centro della difesa a 4, con Bellanova e Bernasconi terzini, in mediana Samardzic è favorito su Gaetano con Kessie regista ed Ederson mezzala sinistra, mentre in attacco De Ketelaere e Rowe dovrebbero completare il tridente.

Il piano B

L’alternativa a giochi in corso potrebbe essere il passaggio al 4-2-3-1 con l’avanzamento di Samardzic o l’inserimento di Elmas sulla trequarti e il possibile accentramento di Cdk alle spalle di Scamacca.

Raspadori in panchina

L’altra novità potrebbe essere la convocazione di Giacomo Raspadori, alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro rimediato in Nazionale. Domenica 11 ottobre l’attaccante nerazzurro ha svolto l’intero allenamento in gruppo e potrebbe partire dalla panchina contro il Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Atalanta