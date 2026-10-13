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Sport / Bergamo Città Martedì 13 Ottobre 2026

Atalanta subito in campo per preparare la sfida al Pafos. Accertamenti per Scalvini

CALCIO. Archiviata la vittoria con il Venezia, i nerazzurri subito proiettati verso la sfida di Conference League con i ciprioti. Per il difensore risentimento al flessore della coscia sinistra.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta subito in campo per preparare la sfida al Pafos. Accertamenti per Scalvini
Risentimento al flessore della coscia sinistra per Giorgio Scalvini
(Foto di Afb)

Atalanta subito al lavoro nella giornata di martedì 13 ottobre: dopo il successo sul Venezia di lunedì sera, nerazzurri in campo per preparare l’esordio nella fase a gironi della Conference League in programma giovedì 15 ottobre a Bergamo. Riflettori puntati sulle condizioni di Giorgio Scalvini, lunedì costretto a uscire per un risentimento al flessore della coscia sinistra: la speranza è che si tratti di una lesione di basso grado, ma la certezza si avrà solo con gli accertamenti diagnostici in programma mercoledì. In ogni caso non sarà a disposizione contro il Pafos, andando così ad aggravare l’emergenza in difesa, reparto che vede ai box anche Hien e Kossounou.

Giovedì a Bergamo contro i ciprioti del Pafos dirige lo svedese Ladebäck. Fischio d’inizio alle 21

Per il resto nella seduta di martedì 13 ottobre scarico per chi ha giocato col Venezia e lavoro sul campo per gli altri: torello, esercitazione tecnica e un una partitella sette contro sette a campo ridotto. Mercoledì allenamento alle 16,15 presso al Centro Bortolotti di Zingonia: seduta a porte chiuse con i primi 15’ aperti ai media. Giovedì 15 ottobre l’atteso debutto in Conference League contro i ciprioti del Pafos: alla New Balance Arena fischio d’inizio alle 21, arbitra lo svedese Adam Ladebäck; svedesi anche gli assistenti Mehmet Culum e Daniel Yng e il IV ufficiale Oscar Johnson. Al var i belgi Jan Boterberg e Bert Put.

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