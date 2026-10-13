Atalanta subito in campo per preparare la sfida al Pafos. Accertamenti per Scalvini

Atalanta subito al lavoro nella giornata di martedì 13 ottobre : dopo il successo sul Venezia di lunedì sera, nerazzurri in campo per preparare l’esordio nella fase a gironi della Conference League in programma giovedì 15 ottobre a Bergamo. Riflettori puntati sulle condizioni di Giorgio Scalvini , lunedì costretto a uscire per un risentimento al flessore della coscia sinistra: la speranza è che si tratti di una lesione di basso grado, ma la certezza si avrà solo con gli accertamenti diagnostici in programma mercoledì. In ogni caso non sarà a disposizione contro il Pafos, andando così ad aggravare l’ emergenza in difesa , reparto che vede ai box anche Hien e Kossounou.

Giovedì a Bergamo contro i ciprioti del Pafos dirige lo svedese Ladebäck. Fischio d’inizio alle 21

Per il resto nella seduta di martedì 13 ottobre scarico per chi ha giocato col Venezia e lavoro sul campo per gli altri: torello, esercitazione tecnica e un una partitella sette contro sette a campo ridotto. Mercoledì allenamento alle 16,15 presso al Centro Bortolotti di Zingonia: seduta a porte chiuse con i primi 15’ aperti ai media. Giovedì 15 ottobre l’atteso debutto in Conference League contro i ciprioti del Pafos: alla New Balance Arena fischio d’inizio alle 21, arbitra lo svedese Adam Ladebäck; svedesi anche gli assistenti Mehmet Culum e Daniel Yng e il IV ufficiale Oscar Johnson. Al var i belgi Jan Boterberg e Bert Put.