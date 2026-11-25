Atalanta Under 23, finale con beffa: il Pineto trova il pareggio all’89’
CALCIO. Mercoledì 25 novembre i nerazzurri vengono fermati sull’1-1 nel recupero della 14esima giornata di Serie C. Ghislandi (premiato per le 100 presenze) la sblocca, ma la squadra di Beati spreca le chance per il 2-0 e viene punita.Lettura meno di un minuto.
Un corner, un finale amaro, una beffa. Mercoledì 25 novembre l’Atalanta Under 23 si morde le mani per l’1-1 contro il Pineto, nel recupero del 14° turno del girone B di Serie C.
Ghislandi illude
Il gol di testa di Di Renzo su calcio d’angolo al 44’ del secondo tempo fa evaporare un successo che ormai sembrava in tasca per i nerazzurri, in vantaggio al 32’ con Ghislandi, bravo a deviare sotto misura una respinta incerta del portiere ospite e premiato prima della gara dal presidente Antonio Percassi per le 100 presenze con l’Under 23.
Troppi errori dopo l’1-0
La squadra di Beati fatica in avvio ma dopo aver sbloccato la gara crea e spreca numerose occasioni per il raddoppio, specie con De Nipoti, e viene punita sui titoli di coda della gara dal pareggio degli abruzzesi.
Agganciati Perugia e Campobasso
Per l’Atalanta Under 23 l’1-1 col Pineto è il terzo risultato utile consecutivo che vale l’aggancio al Perugia e al Campobasso al decimo posto.
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