Bergamo, oltre 2.500 alla Gran Fondo Gimondi - Foto

È partita domenica mattina 11 ottobre alle 7.30 dall’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo la Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi MediaWorld, appuntamento che ha concluso il Grande Weekend de Il Lombardia.

Oltre 2.500 partecipanti , provenienti da tutto il mondo, si sono messi alla prova sulle strade della Classica delle Foglie Morte, affrontando le salite di Valcava, Miragolo San Salvatore, Passo Salmezza e finale a Colle Aperto in Città Alta, in un’edizione dal significato speciale, a 60 anni dalla prima vittoria di Felice Gimondi a Il Lombardia.

Al via, in prima fila, due ex vincitori del Giro d’Italia, Damiano Cunego ed Evgeni Berzin, Norma Gimondi, figlia del grande campione bergamasco, l’ex pilota di Formula 1 Robert Kubica e il bronzo olimpico di Londra 2012 Marco Aurelio Fontana. Presenti anche Emanuele Cosimelli, CEO di MediaWorld Italia, Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, e Steve Smith, Business Unit Director di Castelli.

A dare ufficialmente il via alla manifestazione è stata Marcella Messina, Assessora allo Sport del Comune di Bergamo, che ha salutato i partecipanti alla partenza.