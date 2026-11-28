«Bergamo Passione Ciclismo»: parata di campioni al Centro Congressi
L’APPUNTAMENTO . Tradizionale festa di fine stagione al Centro Congressi di Bergamo per il ciclismo orobico, con una parata di campioni e una raffica di premi ad atleti, dirigenti e addetti ai lavori.Lettura meno di un minuto.
Parata di campioni venerdì 27 novembre alla Sala Alabastro del Centro Congressi di via Papa Giovanni XXIII per «Bergamo Passione Ciclismo», la tradizionale festa di fine stagione delle due ruote bergamasche giunta alla 48ª edizione. Ed è stata l’occasione per festeggiare il giornalista Renato Fossani, motore dell’evento che da 60 anni tondi racconta le vicende del ciclismo bergamasco e che, come ha ricordato Ivan Gotti, «ha visto crescere generazioni di corridori. La sua passione è travolgente, una grande firma che continua ad emozionarci».
Tutti i premiati
Lunga la lista dei premiati: Ivan Gotti due volte vincitore del Giro d’Italia ( per lui il premio Memorial Luigi Rossi); Mattia Cattaneo campione del mondo del Team Time Trial Mixed Relay (premio Fondazione Maria Giovanna Bonalume); Alessandro Romele (2° posto nella tappa numero 15 della Vuelta España dietro a Wout van Aert), Chiara e Simone Consonni, Davide Persico, Stefano Moro, Marco Manenti, Nicolas Milesi (campione italiano a cronometro Under 23 e medaglia d’argento ai Mondiali), Sofia Arici, Luca Cretti, Mattia Arnoldi, Alessia e Viola Zambelli, Nina Marinini. Premio speciale per Norma Gimondi, Carlo Giorgi (Memorial Gianni Sommariva), Angelo Gotti, Ylenia Battistello e Marta Raineri di Kask (Memorial Armando Bertoli).
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