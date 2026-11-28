Parata di campioni venerdì 27 novembre alla Sala Alabastro del Centro Congressi di via Papa Giovanni XXIII per «Bergamo Passione Ciclismo», la tradizionale festa di fine stagione delle due ruote bergamasche giunta alla 48ª edizione. Ed è stata l’occasione per festeggiare il giornalista Renato Fossani, motore dell’evento che da 60 anni tondi racconta le vicende del ciclismo bergamasco e che, come ha ricordato Ivan Gotti, «ha visto crescere generazioni di corridori. La sua passione è travolgente, una grande firma che continua ad emozionarci».